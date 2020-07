Wieder Spannung in Serie A – Hat Ibrahimovic das italienische Meisterrennen neu geschrieben? Die italienische Fussball-Meisterschaft schien entschieden, doch dann macht die AC Milan gegen Juventus aus einem 0:2 ein 4:2. Kommt nun doch nochmal Stimmung auf in der Serie A? Oliver Meiler Rom

Zlatan Ibrahimovic hatte entscheidenden Anteil, dass die AC Milan die Partie gegen Juventus noch gewinnen konnte. Foto: Getty Images

Manche Fussballspiele hätten Zuschauer verdient, echte, in einem vollen Stadion. Oder wenigstens falsche Chöre, Einspieler aus der Fernsehregie. Die sind nämlich, bei allem Respekt für die Kritiker, immer noch besser als dieser trübe Bolzplatzsound schnaufender Stars, viel zu lauter Torhüter und nicht immer scharfsinniger Trainer, die ihre Anweisungen in Dauerschlaufe auf den Platz brüllen. Viel Magie geht da flöten, und der Zauber ist ja auch in diesem Sport fast alles.