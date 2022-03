Sweet Home: Homestory – Viel Platz für Familie Grosszügige Räume und eine elegant entspannte Einrichtung bieten der Bieler Familie Burri-Jespers-Röthlisberger ein neues und wunderbar vielseitiges Zuhause in Zürich. Marianne Kohler Nizamuddin

Alle Fotos: Rita Palanikumar für Sweet Home

Eigentlich ist das kleine Pudelmädchen Ilu schuld, dass wir Vivianne Jespers, Fabian Burri und Timmy Röthlisberger für eine Homestory besuchten. Wir treffen uns manchmal im nahe gelegenen Park, in dem unsere Hunde zusammen herumtollen. So kamen wir beim Gespräch schnell mal auf das Zuhause zu sprechen, und ich fand heraus, dass die Familie in einer Wohnung wohnte, die ich bereits kannte – Freunde von mir wohnten einst in einer identischen Wohnung im selben Haus. Die Bieler Familie ist vor drei Jahren nach Zürich gezogen, zuvor wohnte sie in Wetzikon.