Wochenduell zur Fussball-Zwölferliga – Bereichern Yverdon und Lausanne die neue Super League? Yverdon und Lausanne-Sport, vielleicht auch Lausanne-Ouchy statt Sion oder Yverdon: Was da aus der Challenge League kommt, wird vielerorts kritisch gesehen.

Yverdon (weiss) und Lausanne-Sport spielen nächste Saison in der Super League. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Ja: Es sind vor allem Deutschschweizer, die die Nase rümpfen. Man bevorzugt, was man kennt. Und verkennt, wo der bessere Fussball gespielt wird.

Der Yverdon Sport FC? Soll zuerst schauen, ob er überhaupt ein taugliches Stadion findet, um bei den Grossen mitzutun. Der FC Lausanne-Sport? Hat ein tolles Stadion, aber nicht den Sex-Appeal, um dieses zu füllen. Und der FC Stade Lausanne-Ouchy? Hat am Samstag und am Dienstag seine Barragespiele gegen den FC Sion um eine Zukunft in der obersten Schweizer Fussballliga. Oder auch nicht, falls Yverdon kein Stadion finden sollte. Aber er hat damit auf jeden Fall realistische Chancen, in der nächsten Saison für Yverdon oder Sion als eine von zwölf Mannschaften in der Super League zu spielen.

Darüber hinaus hat Lausanne-Ouchy in etwa das, was Yverdon und Lausanne-Sport zusammen haben: ein veraltetes Stadion (die Pontaise) und wenig Zuschauer.

Egal, wie es kommt: Was da kommt, ist nicht das, was sich viele erhofften, als sie von einer attraktiven Erweiterung der Super League träumten. Andere Challenge-League-Clubs standen auf dem Wunschzettel. Der FC Aarau zum Beispiel. Ein echter Traditionsclub. Oder Thun, eine Stadt mit 40’000 Einwohnern samt modernem Stadion. Und wenn es um die Westschweiz ging, dann hätten nicht wenige den Xamax FC aus Neuenburg bevorzugt. Einst eine Macht – und ebenfalls mit einem modernen Stadion.

Nur: Warum sollen Clubs aus Lausanne und Yverdon nicht ebenso eine Bereicherung sein, wie es diese Namen sind? Warum gilt die Aarau-Bruchbude Brügglifeld als charmant, das Stade Olympique de la Pontaise in Lausanne aber nicht? Wegen seiner Tartanbahn? Warum soll der FC Thun, der auch in all den erstaunlichen Super-League-Jahren nie wirklich wuchs, mehr Potenzial haben als Yverdon? Und warum gehört Xamax mehr zum Schweizer Fussball als Lausanne-Sport? Nur wegen zweier Meistertitel, vor 35 Jahren?

Der Verdacht liegt nahe, dass es vor allem Deutschschweizer sind, die bei einmal Yverdon und ein- bis zweimal Lausanne die Nase rümpfen. Man bevorzugt, was man kennt. Oder woran man eine attraktive Erinnerung hat. Und verkennt, dass der bessere Fussball in der aktuellen, noch zu beschliessenden Saison weder im Rüebli- noch im Berner Oberland, sondern zwischen Neuenburger- und Genfersee gespielt wird.

Solange eine Liga einen Modus mit Auf- und Absteigern kennt, ist es das, was entscheidet. Und bekommt diese Liga den, der sie sich sportlich verdient. Es sollte auch dann gelten, wenn die Lampen in Yverdon erst ab September so viele Lux hergeben wie verlangt. Scheitert die beste Challenge-League-Equipe allein am Licht, wär das wirklich düster.

Alles andere regelt sich früher oder später von selbst. Auf dem grünen Rasen. Oliver Gut

Bereichern diese Aufsteiger die neue Super League? Ja – und mindestens einer davon wird viel besser sein, als alle denken. Nein – und einmal Yverdon, aber gleich zweimal Lausanne statt Sion wäre gar der GAU.

Nein: Die Aufstockung der Liga rächt sich bereits jetzt – der eine Aufsteiger mangelt an Ressourcen, die anderen an Sympathie oder Fankultur.

Die kürzlich zu Ende gegangene Spielzeit der Super League 2022/2023 mag nicht die attraktivste ihrer Art gewesen sein. Doch sie war mit Sicherheit eine der ausgeglichensten. Denn während Meister YB gefühlt in einem eigenen Wettbewerb agierte, lieferten sich die Teams auf den Rängen zwei bis acht bis zum letzten Spieltag ein enges Rennen um die europäischen Plätze.

Damit könnte nun Schluss sein. Mit der Entscheidung der SFL, die Liga von zehn auf zwölf Teams aufzustocken, wurden Befürchtungen gesät, dass die Wettbewerbsfähigkeit der Super League darunter leiden, das Leistungsgefälle zunehmen könnte. Und wer allein die Namen der Clubs betrachtet, die den Aufstieg nun tatsächlich realisiert oder noch die Chance dazu haben, der sieht sich in diesen Befürchtungen bereits jetzt bestätigt.

Bei Yverdon ist die Ligatauglichkeit bereits jetzt aufgrund der Infrastruktur infrage gestellt. Die Waadtländer hätten ihre ersten Heimspiele in der neuen Saison in Sions Tourbillon austragen wollen, da der eigene Bolzplatz den Anforderungen nicht genügt. Die Lizenzkommission hat dafür grünes Licht gegeben, die Rechnung allerdings ohne den Kanton Wallis gemacht: «Niemals werden die Walliser Steuerzahler akzeptieren, dass sie für die Sicherheitskosten für Spiele von Yverdon aufkommen werden», so Frédéric Favre, der Staatsrat des Kantons. Kein Wunder, denn diese sollen sich auf fast 2,5 Millionen Franken pro Saison belaufen. Dass der Aufsteiger diese aus eigener Tasche stemmen kann, ist ausgeschlossen. Da nur bis Freitag Zeit bleibt, die nötigen Bewilligungen nachzureichen, könnte dem Verein die Lizenz wieder entzogen werden, und die Barrage zwischen Sion und Stade Lausanne-Ouchy würde hinfällig.

Damit stünde Lausanne-Ouchy als Aufsteiger fest. Besser ist das keineswegs. Der Quartierclub hat in seiner jetzigen Form keine Tradition, dementsprechend sind Fans Mangelware. Erst 2019 stieg man in die Challenge League auf, stand vor dem Konkurs und wird seither von Mäzen Vartan Sirmakes getragen, der geschätzt 80 bis 90 Prozent des Budgets trägt und dies wohl auch in der Super League tun würde.

Doch Geld allein macht noch keinen würdigen Superligisten. Dies bewies Co-Aufsteiger und Stadtrivale Lausanne-Sport bereits mit dem Abstieg 2022, trotz des Milliardenkonzerns Ineos im Rücken. Darüber hinaus stellt sich die Frage: Braucht es wirklich zwei Erstligisten aus Lausanne? Dass die Stadt nicht gerade für ihre Fussballverrücktheit bekannt ist, untermauerten allein die nicht mal 5000 Zuschauer pro Heimspiel, die sich in der letzten Super-League-Saison Lausannes in eine Arena verirrten, die wohl die modernste der Liga ist. Benjamin Schmidt

