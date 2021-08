Allianz Cinema in Basel – Viel Feelgood – für ein paar Franken mehr Am Donnerstag startet das Open-Air-Cinema auf dem Münsterplatz – mit einer schlechten Wetterprognose, geltender GGG-Regel und höheren Ticketpreisen. Macht das Kinoprogramm alles wieder wett? Vivana Zanetti

So viele Besucher auf einmal, wie hier an der Surprise Night 2016, kann das Allianz Cinema im Pandemiejahr 2021 nicht auf den Münsterplatz lassen. Foto: Dominik Baur

Erst seit fünf Wochen ist es bekannt: Eines der Highlights im Basler Kulturleben findet statt. Der kurzen Vorlaufszeit, den Corona-Hürden und der miserablen Wettervorhersage zum Trotz wird die Leinwand des Allianz Cinema derzeit auf dem Münsterplatz aufgezogen. Kann das überhaupt gut gehen, oder wird das Allianz Cinema 2021 mit den lichtesten Sitzreihen in die dieses Jahr 30-jährige Geschichte des Open-Air-Kinos in Basel eingehen?

Gemäss den Auswertungen eigener Umfragen dürste das Publikum nach Anlässen, sagt Peter Hürlimann, der als ehemaliger Kameramann in den Achtzigerjahren in Zürich die ersten Open-Air-Cinemas der Schweiz lancierte. So entschied man sich relativ kurzfristig, das Kinoerlebnis in Basel, Zürich und Genf durchzuführen. Hürlimann stellt nur eine Bedingung: «Ich will kein Blut auf der Leinwand sehen.»