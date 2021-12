Ein Besuch auf dem Münsterplatz – Viel Dankbarkeit trotz Flaute auf dem Basler Weihnachtsmarkt Mit Zertifikatspflicht darf der Basler Weihnachtsmarkt 2021 wieder stattfinden – aber das vorweihnachtliche Treiben bleibt weitgehend aus. Die Standbetreiber sehen diverse Gründe dafür. Ein Rundgang. Karoline Edrich

Dieses Jahr kämpfen die Standbetreiber am Basler Weihnachtsmarkt um jeden einzelnen Besucher. Auch der Stand der Metzgerei Eiche macht nicht so viel Umsatz wie sonst. Foto: Dominik Plüss

Es ist ein Uhr mittags auf dem Münsterplatz. Normalerweise ist der Weihnachtsmarkt um diese Zeit voller Leben: Hungrige Menschen drängen sich um die Stände, es wird gegessen, gelacht und Glühwein getrunken. Dieses Jahr ist alles anders. Dank Einzäunung und 3-G-Kontrolle am Eingang kann der Weihnachtsmarkt zwar durchgeführt werden, die Besucher bleiben jedoch aus. Die Standbetreiber stehen herum und versuchen, die nur vereinzelt hereintröpfelnden Gäste mit kostenlosen Häppchen zu locken.

So auch Stefan Arnold, Betreiber des legendären Kartoffelpuffer-Standes auf dem Münsterplatz. Ein Grossteil seiner Kundschaft taucht dieses Jahr nicht auf. Das hat laut Arnold mehrere Gründe: «60 bis 70 Prozent unserer Klientel sind Touristen aus anderen Ländern, die Corona-bedingt dieses Jahr zu Hause bleiben.» Eine weitere Gruppe seien Businessmänner und -frauen, die in den letzten Jahren für ein Mittagessen oder einen Glühwein nach der Arbeit vorbeikämen und nun vermehrt im Homeoffice arbeiteten. «Zudem ist es vielen Menschen zu mühsam, sich extra für die Zertifikatskontrolle in die Schlange zu stellen.»