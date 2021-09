Angela Merkels Abgang – Viel Bewunderung für die mächtigste Frau der Welt Die deutsche Kanzlerin tritt ab. Wie beurteilen junge Schweizer Politikerinnen die Leistung von Angela Merkel, und was für Schlüsse ziehen sie für ihre eigene Karriere? Julia Barandun

Camille Lothe, Ronja Jansen und Sarah Bünter (von links). Fotomontage: TA

Angela Merkel kann auf eine bewegte Amtszeit als Kanzlerin zurückblicken. Sie war die erste Frau an der Spitze Deutschlands, führende Politikerin in der EU und eine der wenigen Frauen auf der weltpolitischen Bühne. Nach 16 Jahren wird Angela Merkel ihr Amt als Bundeskanzlerin nach den deutschen Bundestagswahlen ablegen. Was können junge Politikerinnen von ihr lernen?

Sie stehen am Anfang ihrer politischen Karriere: Sechs Schweizer Jungpolitikerinnen erzählen, was sie von Angela Merkel mitnehmen, und was sie anders machen wollen.

«Frauen werden in der Politik noch immer anders behandelt als Männer.»