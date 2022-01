Wechselnde Mieter – Viel Bewegung an der Freien Strasse Der eine kommt, der andere geht. Auf der Suche nach Gründen für den Weg- und Einzug an Basels Flaniermeile. Dorothea Gängel

Auch der Juwelier Gübelin war ein Opfer der Baustellen. Foto: Pino Covino

Die Corona-Pandemie hinterlässt ihre Spuren im Detailhandel. Der Rückgang der Kundenzahlen und die Verlagerung auf den Onlinehandel führt vermehrt zu Geschäftsaufgaben. In der Freien Strasse kommt inmitten dieser Krise erschwerend noch eine nicht enden wollende Baustelle hinzu.

Corona sei nicht der einzige Grund, der ihn zum Wegzug von der Freien Strasse 44 bewegt habe, sagt Maurizio Passante, Geschäftsführer der Schweizer Schuhkette Passo per Passo. Letztlich hätten Unstimmigkeiten mit der Vermieterschaft den Ausschlag gegeben, die Liegenschaft aufzugeben und auf die Standorte Bern und Luzern sowie das Onlinegeschäft zu fokussieren. Als er im Mai 2020 vom Schmiedenhof an die Freie Strasse zügelte, wusste er weder von den bevorstehenden Bauarbeiten an der Freien Strasse, noch wurde er von der Liegenschaftsverwaltung informiert, dass Sanierungsmassnahmen im Haus bevorstünden. Da man ausserdem nicht gewillt war, ihm finanziell für die Umsatzeinbussen wegen der Corona-Pandemie entgegenzukommen – so wie er es an seinen Standorten in Bern und Luzern erfahren hat –, habe er sich entscheiden müssen. Die Suche nach einem Nachmieter ist in vollem Gange.

Kost Sport hat Nachmieterin gefunden

Urs Mezger, Inhaber von Mezger Uhren & Juwelen im oberen Teil der Freien Strasse, hat weder mit der Baustelle noch mit Corona ein Problem. «Für uns waren die Jahre 2020 und 2021 fantastisch», sagt Mezger. Natürlich sei es nicht angenehm, wenn plötzlich ein Presslufthammer lärmt. Doch die Bauarbeiter gäben sich alle Mühe, die Störungen so gering wie möglich zu halten. Er beobachtet den deutlichen Trend zu Monobrands und sieht das als einen der Gründe für den häufigen Mieterwechsel. Aus der Branche wollten sich weder Kurz Uhren und Schmuck noch Bucherer zu der Baustellensituation oder dem Wegzug von Gübelin im letzten Jahr äussern.

An der Freien Strasse 51, dort wo früher das Modelabel Massimo Dutti elegante Kleidung präsentierte, findet man derzeit eine leere Ladenfläche. Doch nicht mehr lange. Wie die bz Basel berichtete, hat die Liegenschaftsbesitzerin Kost Sport ab Juli 2022 eine Nachmieterin gefunden. Wer das ist, wollte Claudia M. Mordasini, Verwaltungsratspräsidentin von Kost Sport, allerdings nicht verraten.

Vivid hair neu an der Freien Strasse

Im zweiten Stock hingegen steht der neue Mieter offiziell fest. Am 1. Februar wird dort das Coiffeurgeschäft Vivid hair eröffnen. Vor vier Jahren erst, im Oktober 2018, hat sich Vivid hair am Aeschengraben 14 auf 130 Quadratmetern niedergelassen. Aufgrund des rasanten Wachstums sei man auf der Suche nach einer grösseren Lokalität gewesen. Nun eine 400 Quadratmeter grosse Fläche auf einer Ebene gefunden zu haben, das sei ein grosses Glück, sagt Patrick Schraner, Mitinhaber von Vivid hair. Den Traum von der Freien Strasse habe man nur realisieren können, weil die Räumlichkeiten im zweiten Stock komplett im Rohbau übernommen werden. «Nach dem Wegzug von Kost Sport hat sich Radio Energy 2017 dort eingemietet, sie allerdings niemals genutzt», weiss Schraner. So profitieren sie von einem vergleichsweise tiefen Mietzins und können eigene Vorstellungen für die Neugestaltung umsetzen.

Für einen Wegzug aus der Freien Strasse 38 hat sich Ende August 2021 auch Zara Home entschieden. An dieser Stelle wird in der zweiten Julihälfte der Podologe Per Piedi das erste und zweite Obergeschoss beziehen. Der zu Coop gehörende Spezialist für medizinische Fusspflege muss seinen aktuellen Standort an der Weissen Gasse 15 aufgrund der geplanten Eigennutzung durch den Vermieter verlassen. «Wir freuen uns, an dieser zentralen Lage einen modernen und grösseren Per Piedi eröffnen zu dürfen», sagt Mirjam Arnold, Leiterin Kommunikation bei Coop. Für den auch zur Gruppe gehörenden Schuhladen im Erdgeschoss der Weissen Gasse 15 wurde eine interne Lösung gefunden. Dieser wird in das Coop City Warenhaus Pfauen integriert. Wo für den einen die Tür zugeht, geht sie für den andern auf.

