Memphis, USA – Videos von tödlichem Polizeieinsatz gegen Tyre Nichols veröffentlicht Nach dem Tod des Schwarzen Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in der US-Stadt Memphis haben die Behörden schockierende Videos zu dem Einsatz veröffentlicht.

1 / 3 Schockierende Aufnahmen: Die Polizisten zerren Tyre Nichols aus seinem Auto. Keystone

Nach dem Tod des Schwarzen Tyre Nichols bei einer Verkehrskontrolle in der US-Stadt Memphis haben die Behörden am Freitag ein schockierendes Video zu dem Einsatz veröffentlicht. Die Aufnahmen zeigen unter anderem, wie die Beamten mehrmals brutal auf Tyre Nichols einschlagen und eintreten. US-Präsident Joe Biden reagierte «empört» und rief angesichts befürchteter Ausschreitungen erneut zur Ruhe auf.

Zu sehen ist in den Aufnahmen unter anderem, wie die Polizisten am 7. Januar versuchen, Nichols mit Tränengas und einer Taser-Pistole zu Boden zu bringen. Ihr Opfer kann zunächst flüchten, die Beamten rennen hinterher. Später ist zu sehen, wie Nichols in Schmerzen nach seiner Mutter ruft und stöhnt, als die Polizisten mehrmals auf ihn einschlagen und -treten – dabei gezielt auch in sein Gesicht. Der 29-Jährige starb drei Tage später im Krankenhaus.

Die fünf Polizisten, die wie ihr Opfer Afroamerikaner sind, wurden bereits festgenommen und angeklagt. Die nun veröffentlichten, rund eine Stunde langen Aufnahmen stammen von ihren Körperkameras sowie einer Strassen-Überwachungskamera. Zeitweise ist nur der Ton zu hören.

Demonstrationen in mehreren Städten

Der Tod von Tyre Nichols sorgt in den USA schon seit Tagen für Empörung. Vor Veröffentlichung der Videoaufnahmen war befürchtet worden, dass diese gewaltsame Unruhen auslösen könnten. Biden erklärte, die Aufnahmen würden die Menschen «zurecht empören». Er selbst sei «voller Schmerz». Zugleich appellierte der Präsident: «Diejenigen, die Gerechtigkeit wollen, sollten nicht zu Gewalt oder Zerstörung greifen.»

Nach Veröffentlichung des Videos protestierten in Memphis zunächst rund 50 Menschen gegen Polizeigewalt. Sie skandierten unter anderem «Ohne Gerechtigkeit kein Frieden». Auch in anderen US-Städten versammelten sich Menschen.

Den festgenommenen Polizisten wird in der gegen sie erhobenen Klage unter anderem Mord zweiten Grades, schwere Körperverletzung und Kidnapping zur Last gelegt. Mord zweiten Grades ist im Bundesstaat Tennessee, in dem Memphis liegt, eine Zwischenstufe zwischen Mord und Totschlag. Kidnapping bezieht sich in diesem Fall auf das illegale Festhalten eines Menschen.

AFP/chk

