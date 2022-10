Im kommenden Volvo EX90 sind zwei Kameras auf die Person am Steuer gerichtet. Was nach Überwachung klingt, kann Leben retten, erklärt Emma Tivesten, Sicherheitsexpertin bei Volvo Cars.

Emma Tivesten, im Volvo EX90 wird ein sogenanntes Driver-Understanding-System Einzug halten. Was hat es damit auf sich?

Wie der Name schon sagt, geht es darum, mehr über die Person am Steuer zu erfahren. Konkret: Wohin sie blickt und wie oft und wie lange ihre Augen geschlossen sind. Auf der Grundlage unserer Forschungsergebnisse wissen wir, dass zwischen dem Moment des Einschlafens am Steuer und dem Moment, in dem der Wagen von der Fahrbahn gerät, oft nur Sekunden vergehen. Sobald das System also feststellt, dass jemand aufgrund von Schläfrigkeit, Ablenkung oder Trunkenheit die Kontrolle über das Fahrzeug zu verlieren droht, kann es zusätzliche Hilfe anbieten.