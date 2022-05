Keine Skandale, keine Abzockerlöhne – Victorinox – die Firma, die alles anders macht als die anderen Die Schwyzer Messerherstellerin, die gerade das 125-Jahr-Jubiläum des Schweizer Militärtaschenmessers feiert, ist erstmals die beliebteste Firma der Schweiz. Das ist kein Wunder. Peter Burkhardt

Victorinox-Marketingchefin Veronika Elsener und ihr Ehemann Carl Elsener, Firmenchef und Urenkel von Firmengründer Karl Elsener. Foto: PD

In der Werkshalle in Ibach, einem Ortsteil von Schwyz, rattern die Maschinen. Im Sekundentakt spucken sie neue Messerklingen aus. Mehr als tausend Beschäftigte stellen hier täglich 45’000 Taschenmesser und 90’000 Haushalts- und Berufsmesser her. Victorinox ist damit der grösste industrielle Arbeitgeber im Kanton Schwyz, wie Firmenchef Carl Elsener nicht ohne Stolz erwähnt.