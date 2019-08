Vettel muss gewinnen, um für Ruhe zu sorgen

Wer das tut, ist beim Rennen meist schneller als der Teamkollege – und er ist bei einem guten Auto auch so schnell, dass er Weltmeister werden kann. Vettel hingegen macht in dieser Saison Fehler. Da waren Verbremser, Dreher und Crashs, die einem Fahrer von seinem Rendement nicht so oft passieren sollten. Er spürt den Druck. Jenen, den man als Fahrer bei Ferrari hat, wenn man von ihm den Titel erwartet. Aber auch jenen, der von Leclerc ausgeht, der sich besser an das Auto anpassen kann.

Besonders gespannt darf man auf den morgigen Belgien-GP und den darauffolgenden GP von Italien sein. In Spa hat Vettel vor einem Jahr seinen letzten Sieg gefeiert. Hier ist der Ferrari im Vorteil, weil zwei Drittel der Strecke mit Vollgas gefahren werden. Dasselbe gilt eine Woche später in Monza, Ferraris Heim-GP. Alle erwarten, dass Ferrari zweimal dominiert. Doch was, wenn nicht? Oder wenn Leclerc vor Vettel liegt?

Vettel muss in diesen beiden Rennen zumindest einmal gewinnen, um für Ruhe zu sorgen. Ein zweiter Platz wäre bereits zu wenig. Wenn es noch magerer käme, wäre richtig Feuer im Dach bei den Roten.

Was dann geschieht, ist schwer vorhersehbar. Ich erwarte, dass Vettel diese Saison noch jene Leistungen bringen kann, die den Glauben an das Projekt «Weltmeister mit Ferrari» am Leben erhalten. Für mich ist klar: Er wird nicht derjenige sein, der davonläuft. Für ihn und seine Karriere ist es wichtig, dass er beweist, dass er auch bei einem anderen Rennstall als Red Bull Champion werden kann – bei einem, wo sich eben nicht alles um ihn dreht.