Hat ihn die Mutter entführt? – Verzweifelter Vater aus Hofstetten sucht seinen Sohn Seit rund vier Wochen fehlt vom fünfjährigen Jonathan jede Spur. Der Vater, der das alleinige Sorgerecht hat, wendet sich nun an die Öffentlichkeit. Alexander Müller

Matthias Schmid sucht seinen Sohn Jonathan. Screenshot: Tele M1

Nach den Herbstferien hat sich das Leben von Matthias Schmid dramatisch geändert. Als der Vater seinen fünfjährigen Sohn Jonathan Mitte Oktober bei dessen Mutter abholen wollte, waren die Frau und das Kind verschwunden. Schmid, der in Hofstetten-Flüh im Kanton Solothurn lebt, hat das alleinige Sorgerecht für den Fünfjährigen. Die Mutter des Kindes lebt in Deutschland.

Weiter nach der Werbung

Publik wurde die Geschichte, weil sich Schmid an die Medien gewandt hat. Gegenüber Tele M1 schildert der Vater seine zunehmende Verzweiflung. Seit rund vier Wochen fehle nun jede Spur des Kindes. Die Behörden bestätigen gegenüber dem Fernsehsender den Fall und sprechen von «umfangreichen Abklärungen», die im Gange seien. Doch auf eine öffentliche Fahndung haben die Ermittler bislang verzichtet. Schmid versteht diese Vorgehensweise nicht, wie er im TV-Bericht sagt.

Der Solothurner hatte am Tag nach dem erfolglosen Abholversuch die Polizei alarmiert. Die Ermittler hätten Schmid aber gesagt, dass man noch drei Tage warten solle. Vielleicht sei die Mutter, die über einen deutschen Pass verfüge, nur verspätet aus den Ferien zurückgekehrt. Doch diese Hoffnung zerschlug sich dann bald.

Schmid hofft, durch den Gang an die Öffentlichkeit Hinweise auf den Verbleib seines Sohnes zu erhalten. Mit tränenerstickter Stimmer schildert er gegenüber dem TV-Team, dass es in seinem Leben nichts Wichtigeres gebe als seinen Sohn. Er wisse nicht, was er ohne Jonathan machen solle.

Hinweise auf den Verbleib des Kindes nehmen die Solothurner Staatsanwaltschaft und jede Polizeistelle entgegen.

Alexander Müller ist Ressortleiter Region. Er widmet sich mit Vorliebe verkehrspolitischen Themen, berichtet aber auch über vieles anderes, das die Region Basel bewegt. @mueller_alex

Fehler gefunden?Jetzt melden.