Für Gabriel Vetter ist die Margarethenbrücke beim Bahnhof SBB nichts anderes als der Taulant Xhaka der Basler Infrastruktur. Foto: Kostas Maros (Basler Zeitung)

Während in der Stadt seit gefühlt drölftausend Saisons gebaut und saniert, abgerissen und kernsaniert wird, dass einem ganz Sturm wird vor lauter Umleitungen und Baugruben und Provisorien, steht man auch als Stadiongänger bei jedem Heimspiel wieder neu vor der existenziellen Herausforderung, irgendwie einen verkehrstechnisch halbwegs vernünftigen Weg hinunter ins «Joggeli» zu finden, ohne in eine Baugrube zu fallen oder im nächsten Ersatzbus nach Buckten zu landen. Knapp 20’500 Menschen fanden am vergangenen Sonntag den Weg ins «Joggeli»; gegen 15’000 Zuschauer dürften auf dem Weg dorthin verschollen sein. Die Götter der Städteplanung fordern ihren Zoll.