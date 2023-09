Verzögerungen beim Tramnetz 2030 – Das Margarethen­brücke-Debakel schreit förmlich nach

Erneuerungen Die Sperrung der Margarethenbrücke macht die Dringlichkeit von Anpassungen im Basler Tramnetz offensichtlich. Der geplante Perronzugang zum Bahnhof ist davon aber nicht betroffen. Tobias Gfeller

Zurzeit für den Tramverkehr und für Lastwagen nicht passierbar: Die Margarethenbrücke beim Bahnhof SBB in Basel. Foto: Pino Covino

Eine Demonstration, ein stehen gebliebenes Tram oder wie zurzeit die Sperrung der Margarethenbrücke – es braucht wenig, damit es beim Tramnetz zum Chaos kommt. Um das Tramnetz zu entflechten und damit die Innenstadt zu entlasten, planen die beiden Basel, die BVB und die BLT gemeinsam unter dem Begriff «Tramnetz 2030» die Zukunft der Tramlinien in der Region. Mit neuen Verbindungen durch den Petersgraben, den Claragraben und ins Klybeck, die Wiederaufnahme des Margarethenstichs und der Verlängerung der Tramlinie 8 in Allschwil und in Weil am Rhein soll das Tramnetz erweitert und entflochten werden. Dadurch sollen weniger Linien durch die Innenstadt fahren.

Während der Baselbieter Regierungsrat kürzlich die Planungen für die Verlängerung der Tramlinie 8 in Allschwil bis zur Schulanlage Gartenhof konkretisiert hat, musste er vor gut zwei Jahren mit dem Nein an der Urne zur Verlängerung der Tramlinie 14 nach Salina Raurica einen Rückschlag hinnehmen. Das Tram ins Entwicklungsgebiet war auch Teil des Projekts Tramnetz 2030.

Klimaaspekte erfordern Anpassungen

Man plane derzeit die vor zwei Jahren vorgestellten Elemente des Tramnetzes 2030, teilt Nicole Ryf, Mediensprecherin des Bau- und Verkehrsdepartements (BVD) Basel-Stadt, mit. Seit der Entwicklung und der Vorstellung des Tramnetzes 2030 hätten Klimaaspekte, so etwa die Begrünung im Strassenraum und der Ausbau der Fernwärme, nochmals stark an Bedeutung gewonnen. «In dieser Hinsicht überarbeitet das BVD die Projekte und nimmt Verbesserungen vor, um der Begrünung, dem Ausbau der Fernwärme und auch der Velofreundlichkeit besser Rechnung zu tragen.»

Dies führt nach gut zwei Jahren Planung bereits zu den ersten Verzögerungen. Das BVD sei daran, die Projekte übergreifend zu koordinieren und den Zeitplan zu aktualisieren. Der Regierungsrat werde bis Ende Jahr den Grossen Rat über den Stand der Tramentwicklung informieren, heisst es beim Bau- und Verkehrsdepartement.

Die Sperrung der Margarethenbrücke veranschauliche sehr deutlich, «wie wichtig Flexibilitäten und Alternativrouten im Tramnetz sind, um auf Störungen und Blockierungen reagieren zu können, den Trambetrieb stabil zu halten und so den Kundinnen und Kunden im öffentlichen Verkehr auch bei Störungen eine gute Verbindung zu ermöglichen», betont BVD-Mediensprecherin Nicole Ryf.

Bahnbetrieb, Städtebau und Denkmalpflege als Knacknüsse

Ein wichtiger Aspekt in der Entwicklung des öffentlichen Verkehrs im Raum Basel ist der Bahnhof Basel SBB. Unter anderem sollen dessen Perrons über eine neue 15 Meter breite Brücke auf der Ostseite der Margarethenbrücke noch besser erschlossen werden. Dazu müssen die Perrons verlängert werden. Als frühestmöglicher Baubeginn kommunizierten die SBB vor eineinhalb Jahren 2031, die Inbetriebnahme ist für 2037 vorgesehen.

Die Kosten für das Gesamtprojekt liegen nach aktuellem Kenntnisstand in niedriger dreistelliger Millionenhöhe. Auftrag- und Geldgeber ist der Bund. Der Perronzugang sei trotz der aktuellen Probleme mit der Margarethenbrücke nicht gefährdet. Auch der Zeitplan könne eingehalten werden, versichert SBB-Mediensprecher Martin Meier. Da der Perronzugang und der Neubau der Margarethenbrücke baulich nur geringfügig zusammenhängen, tangieren die Probleme bei der Margarethenbrücke die Planungen beim Perronzugang nicht.

Ziel sei immer gewesen, dass beide Bauprojekte gleichzeitig erstellt werden könnten, betont Martin Meier. Klappt dies nicht, könne der Perronzugang unabhängig des Ersatzes der Margarethenbrücke gebaut und betrieben werden. Knacknuss bei der Erarbeitung der Ausschreibung und der späteren Umsetzung sei vielmehr der Spagat zwischen den bahnbetrieblichen, städtebaulichen und denkmalpflegerischen Erfordernissen.

