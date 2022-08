Einwohnerrat überweist Vorstoss – Verzichtet Reinach künftig auf ein offizielles Feuerwerk? Nachdem ein striktes Verbot keine Chance hatte, überwies der Reinacher Einwohnerrat ein Postulat der SP, wodurch der Gemeinderat Alternativen zum grossen Feuerwerk prüfen muss. Tobias Gfeller

Eine grosse Mehrheit des Reinacher Einwohnerrats will Alternativen zum traditionellen Feuerwerk. Foto: Madeleine Schoder

Im April erhitzte ein Vorstoss von Farideh Eghbali (Grüne) die Gemüter weit über Reinach hinaus. Die Einwohnerrätin forderte per Postulat, dass der Gemeinderat das Abfeuern von Feuerwerk am 1. August verbietet und auch selber kein grosses Feuerwerk mehr zündet. Eghbali wollte damit die ukrainischen Geflüchteten vor einem schlimmen Tag bewahren. Denn jeder Knall, jede Explosion würde die Geflüchteten an Bomben in ihrer Heimat erinnern, befürchtete Eghbali. Der Vorstoss wurde mit 24 zu 12 Stimmen abgelehnt.