Verwirrung in Oberwil – Verwaltung wird auf dem Dach eigenen Strom produzieren In der Gemeinde hat sich das Gerücht verbreitet, die Verwaltung würde keine Fotovoltaik-Anlage auf dem neuen Gebäude installieren. Mehrere Bewohner waren entrüstet. Nun dementiert die Gemeinde die Spekulationen. Karoline Edrich

Fotvoltaikanlagen sind momentan gross im Trend. (Symbolbild) Foto: Andrea Zahler / Tamedia AG

Wegen Spekulationen unter einigen Einwohnern informierte die Gemeinde Donnerstagfrüh über den Stand zum Thema Fotovoltaik-Anlage (PV) auf dem Dach des neuen Gemeindehauses. Nach wie vor seien Solarzellen in Planung. Unsicher sei jedoch noch, wann diese realisiert werden können. Einerseits müsse derzeit mit längeren Lieferzeiten für die PV-Module gerechnet werden. Andererseits wolle man den Baukredit von 18,19 Millionen Franken nicht überschreiten. Somit müsse die Gemeinde sich erst sicher sein, dass die Kosten für die PV-Anlage im Baukredit Platz haben, bevor sie die definitive Bestellung der Module auslöse.

«Der Hype um PV-Anlagen hat diese verteuert. Um das Budget nicht zu überschreiten, möchten wir die Solarzellen antizyklisch zum jetzigen Trend bestellen», sagt der Kommunikationsverantwortliche Toni Schürrmann. Obschon die Baupreise in den vergangenen Monaten als Folge der aktuellen Krisen stark gestiegen sind, deute momentan vieles darauf hin, dass das Budget aufgehen werde, so die Medienmitteilung der Gemeinde. Der Neubau des Gemeindehauses befinde sich derzeit sowohl terminlich als auch kostenmässig auf Kurs.

Spekulationen in der Bevölkerung

Auslöser für die Medienmitteilung waren mehrere Leserbriefe aus der Bevölkerung. Ein Teil der Einwohner vermutete, die Gemeinde würde keine PV-Anlagen am neuen Gebäude installieren. Es dürfe doch nicht war sein, schreibt ein entrüsteter Anwohner im «Birsigtal-Boten», dass sich die Gemeinde in der heutigen Zeit «die Dummheit leistet, an diesem Neubau keine erneuerbaren Energieträger, sprich Sonnenkollektoren zu montieren».

