Bund bestellt 36 Kampfjets – Schweiz unterzeichnet Kaufvertrag für F-35 Bundesrätin Viola Amherd macht Ernst. Ihr Departement hat den Deal für neue Kampfjets aus den USA offiziell besiegelt – trotz politischen Protesten.

Ein F-35-Kampfjet startet in Emmen. Foto: Urs Flüeler (Keystone)

Jetzt ist es definitiv: Die Schweiz bestellt in den USA 36 Stück des US-Kampfjets F-35. Wie das Verteidigungsdepartement mitteilte, haben Vertreter der Rüstungsbehörde Armasuisse am Montag den Beschaffungsvertrag mit der US-Regierung in Bern unterzeichnet. Erst am 15. September hat das Parlament den Verpflichtungskredit über gut 6 Milliarden Franken genehmigt. Jetzt ist der Deal auch vertraglich besiegelt.

Der Kampfjet-Kauf ist politisch umstritten. Eine hängige Volksinitiative will die Anschaffung von Flugzeugen des Typs F-35 verbieten. Verteidigungsministerin Viola Amherd (Die Mitte) und die bürgerliche Mehrheit des Parlaments wollen mit dem Kauf aber nicht bis zur Volksabstimmung zuwarten. Die Initiantinnen und Initianten kritisieren das Vorgehen als undemokratisch. Vergeblich: Mit der Vertragsunterzeichnung durch Amherds Departement dürfte der F-35 jetzt nicht mehr aufzuhalten sein.

SDA/red

