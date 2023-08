Vertical Dance in Basel

– ​Viel gewollt, unglücklich umgesetzt Die Night-Performance «Lux Maga» am Klybeckplatz handelt von Hexenverfolgung und Feminismus. Rebekka Gather und ihr Team haben sich viel vorgenommen. Die Aufführung vermag aber nur teilweise zu überzeugen. Simon Baur

Faszinierende Akrobatik im Kleinbasel: Vertical Dance an einem Gebäude beim Klybeckplatz. Foto: Kostas Maros

Vertical Dance ist seit Mitte der 1990er-Jahre en vogue. Tänzerische und akrobatische Bewegungen, die vornehmlich in der Vertikalen stattfinden, werden an Hauswänden oder anderen Bauwerken ausgeführt. Auch «Lux Maga», eine einstündige Performance, die am Freitagabend am Klybeckplatz Premiere hat, spielt vorwiegend an der Fassade. Der «Vertical Dance Hub Basel» ist mit 34 Metern der höchste in Europa. Er ist, dank eines Engagements der Christoph-Merian-Stiftung, seit einem Jahr mit einer Wandmalerei von Adrian Falkner verziert. Die Malerei, alle sie umgebenden Wandflächen und der Klybeckplatz selbst sind Orte der Inszenierung.

Anfänglich hört man aus Lautsprechern Geschichten und Definitionen über historische und zeitgenössische Hexen. Unterdessen bewegen sich drei Performerinnen in monochromen Bewegungen am oberen Rand der Wand, lösen sich davon und begeben sich nach und nach auf ihr Experimentierfeld. Sie spielen mit den Seilen, an denen sie hängen, vollführen Salti und schaukeln hin und her. Eine eigentliche Choreografie ist aber nur schwer auszumachen. Begleitet werden sie von einer singenden und Cello spielenden Mara Miribung. Das Ganze ist eine Mischung aus «Ambient» und Laurie Anderson.

Nach einer Viertelstunde kennt man sich aus, weiss, wie Vertical Dance funktioniert und welches Potenzial darin steckt. Doch die Aufführung ist noch nicht fertig, sie geht über eine Stunde. Eine Erzählerin tritt auf und trägt die Geschichte von Hans Müller von Fürenfeld vor, der im 15. Jahrhundert Basel von der ketzerischen Zauberei befreien sollte, die Rechnung jedoch ohne Gret Fröhlicher machte, die ihn wegen Verleumdung anklagte, worauf er die Stadt verlassen musste. Sie selbst amtete später als Hebamme in Pratteln, wo sie 1458 vom Gerichtsherrn Hans Bernhard von Eptingen verurteilt und als Hexe auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurde.

Kaum ist die Geschichte erzählt, hört man aus den Lautsprechern das Knistern und Lodern eines grossen Feuers. Das wirkt platt und oberflächlich. Doch damit nicht genug. Die Handlung kippt allmählich in eine Anklage, spricht von Feminismus und sozialer Ungerechtigkeit, wobei unklar bleibt, ob die Aussagen ernst oder ironisch gemeint sind. Nach einer längeren Tanzsequenz, wiederum ausgeführt an der hohen Fassade, endet die Aufführung schliesslich.

Verpasste Chancen

Hier wird viel gewollt, es werden wichtige Themen entwickelt und eine in Basel wenig bekannte Tanzform vorgestellt. Doch die Inszenierung hat zahlreiche Schwachstellen. Sie wirkt oberflächlich und monoton, und die Übersetzung der Hexenverfolgungen in akrobatische Bewegungen überzeugt genauso wenig wie die Choreografie auf der Wand, die flau und uninspiriert wirkt.

Wie reizvoll wäre eine konzentrierte Sequenz auf der Wand gewesen, ein meditatives «Pas de deux» mit bewegten Schattenfiguren oder ein fulminantes Finale mit einer «Danse macabre», nicht unbedingt zu den Klängen von Camille Saint-Saëns. Doch von alledem keine Spur. Auch eine grelle Beleuchtung und etwas Trockeneis, das vom Wind verweht über das Dach gleitet, machen den Braten nicht fett. Für magischen Zauber sorgen höchstens die beiden vorüberfliegenden Raben und die aufgeschreckte Fledermaus, die hastig über den Platz flattert.

