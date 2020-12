Dritter Sieg in Folge – Versteckte Komplimente für den FC Basel Die Basler siegen mit 2:0 beim FC Vaduz und haben damit die letzten drei Spiele in Serie gewonnen. Nur: Wie viel ist das im Hinblick auf das Spitzenspiel gegen die Young Boys wert? Tilman Pauls

Das Tor zum 1:0 gegen den FC Vaduz war der erste Treffer in dieser Saison für Afimico Pululu. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

Mario Frick hatte schlechte Laune. Er stand da, nicht nur durch den andauernden Schneeregen ziemlich betrübt, und sagte, dass dieses 0:2 gegen den FC Basel ihm besonders wehtue. Er könne seinen Spielern keinen Vorwurf machen, was Einsatz, Willen oder taktische Disziplin angehe, besonders in der ersten Halbzeit. Frick sagte: «Wir waren auf Augenhöhe mit den Baslern.»

Beim FCB hätte man diesen Satz ja durchaus als Beleidigung verstehen können. Was sollte das heissen, der Titelanwärter nur auf Augenhöhe mit dem Tabellenletzten? Aber wenn man genau hinhörte, dann war irgendwo zwischen den Worten des Vaduz-Trainers auch ein kleines Kompliment an den FCB formuliert: Die Basler sind offenbar wieder in der Lage, ohne grössere Anstrengungen ein Spiel zu gewinnen, obwohl sie sich eine Halbzeit lang auf Augenhöhe mit einem Gegner wie dem FC Vaduz befinden.