Formel 1: GP Steiermark – Verstappen siegt erneut und baut WM-Führung aus Der Niederländer Max Verstappen ist auch in Österreich nicht zu schlagen. Rekordweltmeister Lewis Hamilton muss sich abhängen lassen.

Max Verstappen war erneut der Schnellste. Foto: Darko Vojinovic (Keystone/AP)

Titeljäger Max Verstappen fährt dem machtlosen Lewis Hamilton nach einem beeindruckenden Red-Bull-Heimsieg in Österreich in der Formel-1-WM immer mehr davon. Der Niederländer baute mit dem ungefährdeten Start-Ziel-Erfolg in Spielberg am Sonntag den WM-Vorsprung vor seinem Mercedes-Rivalen auf 18 Punkte aus.

Für Red Bull war es beim ersten von zwei Heimrennen binnen einer Woche schon der vierte Sieg in Serie, drei davon durch den derzeit überragenden Verstappen. Hamilton musste sich mit Rang zwei begnügen, Dritter wurde sein finnischer Teamkollege Valtteri Bottas.

Die beiden Alfa-Romeo-Piloten Kimi Räikkönen und Antonio Giovinazzi vom Hinwiler Rennstall verpassten in Österreich die Punkte. Der Finne wurde guter Elfter, der Italiener kam als 15. ins Ziel.

Hamilton kommt nicht ran

Ins Red-Bull-Heimrennen in der Steiermark hatte Verstappen viel Schwung mitgenommen, nachdem er in der Vorwoche mit brillanter Taktik Hamilton noch kurz vor Schluss den Frankreich-Sieg entrissen hatte. Auch im malerischen Murtal zeigte er seine starke Form. Souverän holte sich Verstappen die Pole Position, auch am Start liess er seinem Titelkonkurrenten nicht den Hauch einer Chance.

Schnell baute der 23-Jährige ein sicheres Polster zu Hamilton auf. Die aerodynamischen Vorteile des aktuellen Red-Bull-Modells im Vergleich zum jahrelang überlegenen Silberpfeil wurden erneut deutlich.

Die 15’000 zugelassenen Zuschauer, unter ihnen Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz, sahen vor allem ein taktisches Rennen, in dem viel auf die Boxenstopps ankam. Auch hier zeigte Verstappens Red-Bull-Crew erneut ihre Stärke. Nur 2,0 Sekunden benötigten die Mechaniker für den Reifenwechsel und waren damit sogar noch 0,2 Sekunden schneller als Hamiltons Team.

So strebte Verstappen auch mit gut vier Sekunden Vorsprung in die zweite Rennhälfte und seinem dritten Spielberg-Sieg entgegen. Auf Hamiltons Frage, ob er nun eher auf Sicherheit fahren solle, antwortete sein Renningenieur: «Wir denken da anders. Versuch, die Lücke zu schliessen.» Doch das gelang dem Titelverteidiger nicht.

dpa

