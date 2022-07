GP von Frankreich – Verstappen siegt, Leclerc schreit sich den Frust vom Leib In Führung liegend katapultiert der Monegasse sein Ferrari in die Reifenstapel. Dank Patzer der Konkurrenz kommt Mercedes zum besten Ergebnis der Saison.

Blieb in der Hitze Frankreichs ruhig und gelassen: Max Verstappen. Foto: AFP

Und dann schnauft es nur noch. Ein, aus, ein aus. Sekunden verrinnen. Ein, aus. Charles Leclerc sitzt in seinem Ferrari. 18 Runden lang hat er souverän geführt, hat sich gegen den starken WM-Leader Max Verstappen behauptet. Jetzt steckt der vordere Teil seines Autos im Reifenstapel. Leclerc holt Luft, und dann:

«Noooooooooooooooo.»

Ein Wort nur. Es erzählt so viel.

Charles Leclerc dreht sich, und schreit seinen Frust raus. Video: SRF

Von Hoffnungen. Und von Debakeln. Die Saison hatte aus Sicht von Ferrari so gut begonnen. Das Auto, das in Maranello gebaut wurde, konnte es aufnehmen mit dem Red Bull und erst recht mit dem Mercedes. Charles Leclerc, das filigrane Talent, startete mit einem Sieg. Es folgte Platz 2 und gleich nochmals ein Sieg. Doch dann begann der Kummer.

In Imola vergab Leclerc nach einer Drehung den Sieg, zwei Rennen später, in Spanien, musste er das Auto in Führung liegend stehenlassen. In Monaco wurde er von seinem Team zum falschen Zeitpunkt zum Reifenwechsel reingeholt. In Baku versagte der Motor – auch da lag der Monegasse in Führung. Und wenn das Auto mal lief, dann verhinderte Ferraris Rennstrategie ein besseres Resultat, wie zuletzt in Silverstone. Je älter die Saison wurde, je mehr Rennen gefahren waren, desto grösser wurde das Desaster in rot-gelb.

Nun hatte dieses Wochenende so gut begonnen. Die Poleposition hatte sich Leclerc am Samstag mit einem cleveren Windschatten-Manöver geholt, war hinter Teamkollegen Carlos Sainz zur Bestzeit gerast. Sainz hatte sowieso keine Chance auf die Frontreihe: Weil an seinem Auto technische Komponenten getauscht wurden, musste er von ganz hinten starten.

Doch dann kam diese 18. Runde, Leclerc fuhr in die Kurve 11, verlor er das Heck, das Auto rutschte weg, drehte sich, der Monegasse war chancenlos.

In der Fahrer-Wertung liegt Leclerc nun bereits 63 Punkte hinter Max Verstappen. Der aktuelle Weltmeister und WM-Leader liess sich das erneute Geschenk der Scuderia nicht nehmen und fuhr den Sieg souverän nach Hause. Am Ende hatte er einen Vorsprung von 10 Sekunden auf den zweitplatzierten Lewis Hamilton herausgefahren.

Hamilton erzielte in seinem 300. GP das beste Ergebnis dieser Saison. Für sich – und Mercedes. Denn mit George Russell als Dritter standen erstmals seit dem 5. Dezember 2021 wieder zwei Mercedes-Fahrer auf dem Podest.

Die Silberpfeile waren mit grossen Erwartungen nach Frankreich gekommen. Sie hatten ein umfangreiches Update-Paket im Gepäck und hofften, damit vor allem das sogenannte Porpoising, das Hüpfen des Autos, besser in den Griff zu bekommen. Nach dem Qualifying hatte sich aber die Ernüchterung breitgemacht. «Wir kamen hierher und dachten, wir fahren hier um den Sieg», sagte Teamchef Toto Wolff, «stattdessen sind wir jetzt weiter hinten als davor.»

Ein Schluck für jeden Podestplatz: George Russell (links) und Lewis Hamilton feiern Mercedes’ Saisonbestergebnis. Foto: Dan Mullan (Getty Images)

Um den Sieg konnten sie nicht mitfahren, aber ihre Konkurrenten halfen etwas mit, dass es zum Saisonbestergebnis kam. Drei Runden vor Schluss fuhr Alfa-Romeo-Fahrer Guanyu Zhou, an letzter Stelle liegend, in die Reifenstapel. Die Bergung des Autos löste eine virtuelle Saftey-Car-Phase aus. Als die Strecke wieder freigegeben wurde, reagierte George Russell am schnellsten und setzte sich vor Sergio Pérez im Red Bull, mit dem er sich zuvor ein spannendes Duell geliefert hatte.

Und dann war da ja auch noch Carlos Sainz. Er hatte das Rennen in seinem Ferrari als Letzter in Angriff genommen, pflügte sich durchs Feld bis auf Rang 4. Doch genau in dem Moment, als er an Pérez vorbeizog, kam per Funk die Aufforderung an die Box zu kommen. Das Team zog ihm neue Reifen auf. Sainz, der an der Box noch eine 5-Sekunden-Strafe absitzen musste wegen eines «unsafe release», kam nicht mehr an die vordersten Plätze ran und wurde am Ende Fünfter.

Auch er wird wohl die eine oder andere Diskussion im Team führen müssen. Wie Leclerc. Als sich dessen Atmung wieder normalisiert hatte, er zurück an der Box war, erklärte er: «Ich habe im falschen Moment einen Fehler gemacht. Ich habe versucht, Druck zu machen und habe dabei das Heck verloren. Das ist inakzeptabel.»

DPA

Fehler gefunden?Jetzt melden.