Formel-1-GP Ungarn – Verstappen jubelt, Ferrari weint Max Verstappen gewinnt nach grandioser Aufholjagd in Budapest. Ferrari verspielt erneut eine gute Ausgangslage – und wohl die WM. Marcel Rohner

Max Verstappen triumphiert in der Nähe von Budapest. Foto: Jure Makovec (AFP)

Max Verstappen kann nach seinem Premierensieg in der Puszta in den Formel-1-Ferien schon vom zweiten WM-Triumph träumen. An einem weiteren Tag zum Vergessen für seinen ärgsten Verfolger Charles Leclerc und Ferrari raste der niederländische Weltmeister in seinem Red Bull von Startplatz zehn zu seinem insgesamt 28. Grand-Prix-Sieg.

In einem für den Hungaroring ungewöhnlich ereignisreichen und spannenden Rennen kam der zeitweise führende und dem Sieg scheinbar entgegen fahrende Leclerc nicht mal auf den zweiten Platz. Dort landete Rekordweltmeister Lewis Hamilton vor seinem Mercedes-Teamkollegen George Russell, der von der Pole gestartet war.

Lerclerc, vor einer Woche noch am Boden zerstört nach seinem Aus in Frankreich nach einem Fahrfehler, kam nach einer Reifenposse der Scuderia nicht über Platz sechs hinaus. Der Rückstand von nun 80 Punkten auf Verstappen wird ihn auch in der vierwöchigen Sommerpause verfolgen. «Was für ein Rennen, wer hätte das gedacht?», sagte der Niederländer über Funk. Sein Teamchef Christian Horner meinte: «Besser kann man eine Sommerpause nicht beginnen.»

Die Alfa Romeos verpassten die Punkteränge. Guanyu Zhou wurde 13., Valtteri Bottas lag als 10. auf einem Punkterang, als er das Rennen aufgeben musste.

Marcel Rohner startete 2017 als Praktikant in der Tamedia Sportredaktion. Seit Sommer 2019 begleitet er den Schweizer und Zürcher Fussball, spezifisch den Grasshopper Club Zürich. Im Winter berichtet er auch über Skirennen. Mehr Infos

