Formel-1-Grand-Prix von Australien – Verstappen erlebt das nächste Desaster Das Auto des Niederländers geht in Flammen auf, während sein ärgster Gegner eine Sonntagsfahrt geniesst. René Hauri

Dirigent? Feuerwehrmann? Max Verstappen hinter seinem brennenden Red Bull. Foto: Clive Mason (Getty Images)

Die Runde 39 ist angebrochen bei diesem Grand Prix von Australien. Und Max Verstappen ist da noch vieles, nur nicht Rennfahrer. Der Niederländer steht neben seinem Auto und dirigiert, weist die Helfer an der Strecke des Albert Park an, wie sie die Flammen zu löschen haben, die aus seinem Red Bull lodern.

Weiter nach der Werbung

Dirigent, Feuerwehrmann, das ist der 24-Jährige in diesem Moment noch, weil sein Auto wieder nicht bis zum Schluss durchhält. Es ist der nächste bittere Moment in dieser Saison für den Weltmeister des Vorjahres, der schon beim Auftakt in Bahrain wegen eines technischen Defekts aufgeben musste und nun beim dritten Rennen bereits zum zweiten Mal das Ziel nicht sieht.

Dabei schienen die Zeichen so günstig zu stehen für die Titelverteidigung. Doch damit dürfte es schwierig werden für den Mann, der die Massen in oranger Kleidung an die Rennstrecken dieser Welt lockt. Das liegt vielleicht an der Zuverlässigkeit seines Arbeitsgeräts. Viel mehr aber am Gegner, der eine regelrechte Auferstehung erlebt. So braucht sich Charles Leclerc in seinem Ferrari nie Sorgen zu machen, dieses Rennen nicht zu gewinnen. Der Monegasse geniesst in Melbourne eine Sonntagsfahrt, gewinnt wie in Bahrain und zieht in der WM-Wertung davon. Die gute Nachricht für Red Bull und Verstappen: Es sind noch 20 Rennen zu fahren. Und: Das Auto kann auch durchhalten.

Das beweist Sergio Pérez, der hinter Leclerc Zweiter wird. Daneben lacht einer vom Podest, der sich das noch weniger gewohnt ist. Einmal in seiner Karriere hat George Russell das Kunststück vollbracht, mit seinem lahmen Williams Zweiter zu werden. Im Vorjahr war das, in Belgien, bei diesem Nicht-Rennen bei Regen und hinter dem Safety-Car. Nun ist der 24-Jährige Pilot bei Mercedes. Und jubelt er in die Massen. Keine Selbstverständlichkeit in diesem Jahr für die verwöhnten Dauersieger der letzten Jahre.

Das Glück des George Russell

Denn wie schwer sie es in diesem Jahr haben, offenbart sich in Runde 10. Russells Teamkollege Lewis Hamilton, stark gestartet in diesen Grand Prix, nach vorne geprescht vom fünften auf den dritten Rang, gibt sich im Zweikampf ganz zahm. Es scheint in diesem Moment, als hätte er aufgegeben, als würde er schlicht akzeptieren, dass er gegen die Red-Bull-Fahrer chancenlos ist. So wehrt er sich nicht, lässt sogar ordentlich Platz, als Pérez vorbeizieht an ihm auf Rang 3. Und der Mexikaner das Manöver in Runde 22 wiederholt, weil Hamilton mit den Reifen schonender umgeht – beziehungsweise der Red Bull den Verschleiss begünstigt –, mit dem Boxenstopp zuwarten kann und zwischenzeitlich wieder vorbeikommt. Am Ende wird es Rang 4 für den siebenfachen Weltmeister.



Russell braucht derweil eine Menge Glück, dass er vorbeikommen kann an seinem Mercedes-Kollegen mit dem schillernden Namen. Als Sebastian Vettel in Runde 24 mit seinem Aston Martin in die Mauer kracht, ist der Brite einer der wenigen, der noch nicht frische Reifen geholt wird. Dank des Safety-Car verliert er in der Boxengasse weniger Zeit und wird zu einer der grossen Figuren dieses Sonntags.



Bottas belohnt sich mit Rang 8

Die grösste aber ist Leclerc, der einen Traumstart erlebt in das Formel-1-Jahr 2022. Dabei beginnt das Rennen mit einem Desaster für die Ferraristi. Carlos Sainz, unzufrieden nach dem Qualifying und mit Startplatz 9, versucht, mit harten Reifen und entsprechend anderer Strategie als die Konkurrenz nach vorne zu kommen. Doch erst gelingt es dem Spanier nicht, die nötige Temperatur in die Pneus zu kriegen, verliert er Rang um Rang. In Runde 2 ist das Rennen dann ganz vorbei für ihn, als er sich nach einem Zweikampf mit Mick Schumacher ins Kiesbett dreht.



Ein intensives Rennen erlebt derweil Valtteri Bottas, der im Mittelfeld mit seinem Alfa Romeo eine Menge Zweikämpfe führen muss. Der Finne belohnt sich und das Schweizer Team mit Rang 8. Teamkollege Guanyu Zhou verpasst die Punkte als Elfter knapp.



René Hauri ist seit 2007 Redaktor im Ressort Sport und begleitet sowohl den Ski- als auch den Formel-1-Zirkus vor Ort und aus der Ferne. Er ist zudem als Blattmacher und Tagesleiter für das Ressort Sport tätig. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.