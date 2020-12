Formel 1 – Max Verstappen gewinnt beim Saisonfinal vor den Mercedes Ungefährdet fuhr der Niederländer von der Pole zum Sieg in Abu Dhabi. Bottas holte sich vor Teamkollege Hamilton Rang 2 und sicherte sich damit den Vize-Weltmeistertitel. Alfa Romeo ausserhalb der Punkte. dpa

Die Zieleinfahrt von Verstappen Mit einem Start-Ziel-Sieg beendet der Niederländer die Formel-1-Saison 2020. (Video: SRF)

Max Verstappen feierte den zehnten Grand-Prix-Sieg seiner Laufbahn und machte mit einer tadellosen Vorstellung Hoffnung auf eine spannendere Saison 2021. Der 23-Jährige verdrängte Valtteri Bottas und Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes auf die Plätze zwei und drei. Bottas wurde trotzdem vor Verstappen Vize-Weltmeister. Dahinter holt sich Alex Albon den vierten Platz und schliesst das Quartett an der Spitze. Den Titel «Best of the Rest» holen sich die McLaren mit den Rängen 5 und 6. Damit sichern sie ihrem Rennstall den dritten Platz in der Kontrukteure-Wertung und einige Millionen an Preisgeld.

Der Niederländer im Red Bull verteidigte die Pole Position am Start souverän und baute den Vorsprung stetig aus. Hamilton kam nicht an Bottas vorbei und sah sich auf einem seiner Parade-Kurse in der Defensive. Fünfmal hatte Hamilton in der Vergangenheit in Abu Dhabi gewonnen – so oft wie kein anderer. Nach seiner Coronavirus-Infektion in der Vorwoche war der Routinier jedoch noch nicht in bester Verfassung. Erst am Donnerstag hatte er die Freigabe bekommen, starten zu dürfen, nachdem er am vergangenen Sonntag in Bahrain noch pausieren musste.

Weltmeister Hamilton ungewohnt blass

Die WM-Entscheidung war zwar schon vor einem Monat gefallen, als sich Hamilton in der Türkei zum siebenmaligen Champion krönte, trotzdem wollte der Brite wieder dabei sein, hatte sich für das letzte Rennen der Saison aber wohl mehr vorgenommen.

Wesentlich schlechter endet die Saison für die Ferraris. Die Scuderia verpokerte sich mit der Reifenstrategie und verpassten es, die frühe Safety-Car Phase zum Boxenstopp zu nutzen, wie nahezu alle anderen Teams und verpassen die Punkteränge. Sebastian Vettel gelingt vor seinem Wechsel zu Aston Martin also kein versöhnlicher Abschied beim italienischen Rennstall.

Perez scheidet aus Ein Motorschaden nimmt den Mexikaner aus dem Rennen. (Video: SRF)

WM-Vierter scheidet früh aus

Der Deutsche wird den Bahrain-Sieger aus der Vorwoche Sergio Perez ersetzen. Der Mexikaner schied in seinem Racing Point in Abu Dhabi früh raus. Einen neuen Arbeitgeber hat der 30-Jährige noch nicht gefunden. Ebendiesen Ausfall mit anschliessender Safety-Car-Phase nutzten die meisten Teams zum ersten Boxenstopp, das Feld schob sich früh wieder dicht zusammen.

An der Spitze drehte Verstappen einsam seine Runden und hielt die Silberpfeile locker auf Abstand. Schon in den vergangenen fünf Jahren hatte in Abu Dhabi immer der Polesetter gewonnen. Das Führungstrio sorgte sich zwar noch um ihre Reifen, schafften es aber alle problemlos bis ins Ziel.

Alfa Romeo ohne Exploit

Dem Hinwiler Rennstall gelingt auch zum Saisonfinal keine gute Leistung. Beide Fahrer klassieren sich ausserhalb der Punkteränge. Räikkönen, der das Qualifying-Duell gegen Giovinazzi gestern verloren hatte, fuhr auf den zwölften Rang und konnte im letzten Renndrittel zumindest einen Teilerfolg verzeichnen. Der Finne verteidigte sich bis zum Schluss erfolgreich gegen den Ferrari von Charles Leclerc. Dennoch bleibt es eine enttäuschende Saison für die Alfa Romeo mit dem drittletzten Rang in der Konstrukteure-Wertung und mickrigen acht Punkten.