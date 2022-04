Mini Marshall Edition – Verstärker auf Rädern Zum 60. Geburtstag des legendären Audioherstellers Marshall legt David Brown Automotive eine exklusive Edition des klassischen Mini auf.

David Brown bietet den Mini Remastered in einer Marshall Edition an. Fotos: David Brown Automotive Das auf 60 Exemplare limitierte Editionsmodell zeichnet sich durch einen aufwendig veredelten Innenraum aus. Zum Sondermodell gehört auch ein spezieller Schlüsselanhänger im kultigen Marshall-Design. 1 / 6

Unter dem Label Mini Remastered wertet der englische Fahrzeugveredler David Brown Automotive seit 2017 klassische Mini technisch und optisch auf. Jetzt hat der Fahrzeugveredler aus Silverstone eine auf 60 Exemplare limitierte Sonderserie zu Ehren des englischen Audioherstellers Marshall ins Leben gerufen – mit dem passenden Namen «60 Years of Loud». Äusserlich ist sie durch eine Lackierung in Schwarz mit Goldakzenten und Marshall-Logo in den Flanken erkennbar. Auch im Innenraum sind viele Details in Gold gehalten. Die mit schwarzem Leder bezogenen Sitze wurden mit goldfarbenen Kontrastnähten aufgewertet.