Amoklauf an Schule geleugnet – Verschwörungstheoretiker zu fast einer Milliarde Dollar Schadenersatz verurteilt Der ultrarechte Radiomoderator Alex Jones hat über Jahre behauptet, das Massaker an der Sandy-Hooks-Grundschule, bei dem 26 Menschen getötet wurden, sei erfunden.

Das bislang härteste Urteil gegen ihn: Verschwörungstheoretiker Alex Jones während einer Befragung im August 2022. Foto: Brianca Sanchez (AP/Keystone)

Der ultrarechte US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones ist wegen der Verbreitung von Falschbehauptungen über ein Schulmassaker mit 26 Toten zu fast einer Milliarde Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Ein Geschworenengericht im US-Bundesstaat Connecticut sprach acht Opferfamilien und einem Agenten der Bundespolizei FBI am Mittwoch Schadenersatz in Höhe von 965 Millionen Dollar (rund 994 Millionen Euro) zu. Es ist das bislang härteste Urteil gegen Jones wegen dessen Äusserungen zum Blutbad an der Sandy-Hook-Grundschule in Connecticut im Jahr 2012.

Der 48-jährige Radiomoderator und Gründer der rechten Website «Infowars» hatte über Jahre behauptet, das Schulmassaker habe gar nicht stattgefunden. Es sei vielmehr vorgetäuscht worden, um eine Verschärfung des Waffenrechts durchzusetzen.

Bei dem Sandy-Hook-Schulmassaker in der Stadt Newtown am 14. Dezember 2012 hatte der Täter 20 Kinder und sechs Erwachsene erschossen, bevor er sich das Leben nahm. Im vergangenen August wurde Jones von einem Geschworenengericht im texanischen Austin zur Zahlung von fast 50 Millionen Dollar Schadenersatz an die Eltern eines Jungen verurteilt, der an der Sandy-Hook-Grundschule getötet worden war.

Viel Geld mit der Verbreitung von Falschinformationen verdient

Der in rechtsradikalen Kreisen sehr einflussreiche Jones hat mit der Verbreitung von Verschwörungstheorien viel Geld verdient und einen grossen Kreis von Anhängern. Er ist als Unterstützer des früheren US-Präsidenten Donald Trump bekannt. So machte Jones sich Trumps Falschbehauptung zu eigen, die Wahlniederlage des Amtsinhabers gegen den heutigen Präsidenten Joe Biden bei der Wahl 2020 sei auf massiven Betrug zurückzuführen.

Jones befand sich ausserdem in Washington, als radikale Trump-Anhänger am 6. Januar 2021 das Kapitol stürmten. Er wurde hinter verschlossenen Türen vom parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Kapitol-Erstürmung befragt. «Infowars» meldete bereits im April Insolvenz an.

AFP/step

