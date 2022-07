Nacherzählung zum Sturm aufs Capitol – Verschwörung gegen Amerika Der Ausschuss präsentierte beim vorläufig letzten Hearing weitere Indizien dafür, dass Donald Trump die Gewalt am 6. Januar 2021 bewusst geschürt hatte. Eine Rekonstruktion der Ereignisse jenes Tages mit Hilfe von Zeugenaussagen. Fabian Fellmann aus Washington , Nicolas Freund

Schon Wochen vorher kursierten in sozialen Netzwerken Aufrufe zum Marsch nach Washington: Der gewaltbereite Mob, bestehend aus Trump-Anhängern und rechtsradikalen Milizen, am 6. Januar 2021 vor dem Capitol. Foto: Michael Reynolds (EPA)

Der Angriff auf die Vereinigten Staaten von Amerika beginnt am 6. Januar 2021 um 12.54 Uhr. Zu diesem Zeitpunkt durchbrechen Anhänger des abgewählten US-Präsidenten Donald Trump die erste Absperrung am Capitol in Washington. Sie wollen verhindern, dass der Senat und das Repräsentantenhaus den Sieg des Demokraten Joe Biden förmlich bestätigen. Sie schwenken Flaggen, nicht nur die US-amerikanische, auch Wahlkampfslogans für Trump und Revolutionssymbole wie die Gadsden Flag sind darunter. Ein Teil der Angreifer besteht aus Anhängern der «Proud Boys» und der «Oath Keepers», rechtsradikaler Milizen, die ihre Mitglieder nach Washington beordert hatten, nachdem Trump schon Wochen vorher getwittert hatte: «Big protest in D.C. on January 6th. Be there, will be wild!»