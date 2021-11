Jobcoach: Interview zur Körpersprache - «Verschränken Sie nie die Arme!»

Wo sollte ich am Sitzungstisch sitzen, um gehört zu werden? Wie trete ich auf, wenn ich mehr Lohn will? Körpersprachen-Trainerin Martina Schütze weiss Rat.

Ganz ehrlich: Ist es nicht völlig egal, ob ich eine gute Haltung habe, wenn ich meinen Job gut mache?

Nein! Als Schauspielerin habe ich gelernt, Körpersprache bewusst einzusetzen. Und in den Coachings sehe ich dann sehr schnell, wo Probleme liegen. Denn was vielen nicht bewusst ist: Egal, was wir sagen: Grundsätzlich verrät der Körper uns.