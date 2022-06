Amazonas-Experten vermisst – Verschollen in einem Wald, grösser als Österreich Sie kennen den Dschungel Brasiliens bestens. Nun verschwinden ein britischer Journalist und ein Indigenen-Forscher unter rätselhaften Umständen. Christoph Gurk, Buenos Aires

Eigentlich hatten Dom Phillips und Bruno Araújo Pereira an alles gedacht. Als sie am Sonntagmorgen zum letzten Mal gesehen wurden, waren sie in einem neuen Boot unterwegs, vollgetankt und ausgestattet mit einem starken Motor. Dazu hatten die beiden Männer auch noch mehrere Kanister Benzin dabei, mehr als genug für den Weg, der vor ihnen lag, so schreibt es eine lokale Organisation, mit der die beiden Männer zusammengearbeitet hatten.

Phillips und Araújo waren unterwegs im Vale do Javari, tief im brasilianischen Amazonas. Das Indigenen-Gebiet umfasst eine Fläche, die grösser ist als die von ganz Österreich. Zehntausende Quadratkilometer fast unberührter Wald, es gibt so gut wie keine Strassen, und es leben auch nur ein paar Tausend Menschen in der Region. Sie gehören indigenen Gemeinschaften an, die teilweise isoliert von der Aussenwelt leben oder sogar als «unkontaktiert» gelten: Die Wissenschaft kennt nicht einmal die Namen ihrer Stämme, allein ein paar seltene Luftaufnahmen von Siedlungen zeugen von ihrer Existenz.

Das Vale do Javari ist einer der letzten vom Menschen fast unberührten Flecken dieser Erde, ein Naturjuwel, aber auch kein ungefährlicher Ort, das wussten Dom Phillips und Bruno Araújo. Phillips, ein britischer Journalist, lebt seit Jahren in Brasilien. Er hat für die New York Times geschrieben und zuletzt vor allem für die englische Zeitung The Guardian. Immer wieder ging es dabei auch um den Amazonas, Phillips hatte bereits in der Vergangenheit Reisen tief in das Herz des Vale do Javari unternommen. Diesmal, so der Guardian, war er für ein Buchprojekt unterwegs. Bruno Araújo wiederum gilt als einer der renommiertesten Experten für indigene Völker in Brasilien, mit viel Erfahrung und Kenntnis der Region.

Umso grösser ist nun die Sorge um Phillips und Araújo, die bisher nicht zurückgekehrt sind. Seit Sonntagmorgen gelten die beiden als vermisst. Lokale Suchtrupps durchkämmen das Gebiet, mittlerweile haben auch Behörden begonnen zu helfen, mit Booten und nun wohl auch einem Helikopter. All dies sei noch nicht genug, sagt Phillips' brasilianische Frau: «Im Wald zählt jede Sekunde», schreibt sie in einem über Social Media verbreiteten Appell. «Jede Sekunde könnte entscheiden über Leben und Tod.»

Die grösste Sorge sind dabei nicht die natürlichen Gefahren der Wildnis, gefährliche Tiere, umstürzende Bäume. Es geht vielmehr um vom Menschen gemachtes Leid, um Habgier und Neid. Denn so abgeschieden das Vale do Javari auch sein mag, so sehr ist in den vergangenen Jahren doch auch der Druck durch Jäger und Goldsucher gestiegen, die immer tiefer eindringen in den Wald auf der Suche nach Reichtümern. Dazu kommen Drogenhändler, die das strategisch günstig gelegene Gebiet an der Grenze zu Peru und Kolumbien als Schmuggelroute entdeckt haben.

Indigene Gruppen kämpfen um ihr Land

War die Situation schon zuvor angespannt, hat sie sich unter der Regierung Bolsonaro noch einmal verschärft. Schutzbehörden wurde Budget und Personal zusammengekürzt, Umweltsünder müssen sich kaum noch fürchten vor Verfolgung oder gar Strafen. Viehzüchter brennen Urwaldriesen nieder, um ihre Rinder später auf dem über der Asche gewachsenen Gras weiden zu lassen. Goldsucher fahren mit Booten immer weiter die Flüsse hinauf oder graben mit teils schwerem Gerät den Boden auf und verschmutzen das Grundwasser mit Quecksilber.

Indigene Gruppen wehren sich dagegen mit eigenen Patrouillen, so auch im Vale do Javari. Immer öfter werden sie deswegen bedroht, und auch Bruno Araújo soll schon mehrmals ins Visier von Kriminellen geraten sein. Die Sorge ist nun, dass der Indigenen-Experte und der britische Journalist einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen sein könnten. Sie standen Goldsuchern oder Drogenschmugglern im Weg – also mussten sie verschwinden.

Die brasilianische Presse berichtet umfassend über die Suche nach den beiden Männern, längst ist der Fall aber auch zu einem Politikum geworden. Für Teile der brasilianischen Öffentlichkeit ist das Verschwinden von Phillips und Araújo ein weiterer Beweis für den Verfall von Rechtsstaatlichkeit im Amazonas und das gnadenlose Vorrücken von Kriminellen in dem Gebiet. Während sich Präsident Jair Bolsonaro bisher nicht öffentlich geäussert hat, erklärte sein Gegenkandidat bei den Präsidentschaftswahlen im Oktober, Luiz Inácio Lula da Silva, seine Anteilnahme. Er kenne Phillips von einem Interview, schrieb der Ex-Präsident und Politiker der linken Arbeiterpartei auf Twitter: «Ich hoffe, sie werden bald gefunden und sind wohlauf.»



