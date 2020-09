Meinungsfreiheit à la Linksaussen – Verschmieren und Verunglimpfen Jetzt können sie wieder ihren Frust auf Wahlplakate kritzeln – eine kleine Psychoanalyse der Wut, zu der man öffentlich nicht stehen kann. Mischa Hauswirth

Wieder sind die heimlichen Schmierer unterwegs. Diesmal ist nicht nur die SVP, sondern auch die FDP Opfer des Unbills. Foto: Facebook

In der Psychotherapie wird Verdrängtes, Nichteingestandenes und Schattenhaftes ins Bewusstsein geholt. Das Ziel dieser Auseinandersetzung mit sich selber ist kein geringeres als: das Leben zu verbessern, blockierende und störende Mechanismen aufzudecken und ihr destruktives Wirken für die eigene Persönlichkeit aufzulösen. Und natürlich authentischer und ehrlicher zu sein und dadurch mehr Lebensqualität zu gewinnen. Wie viel Wut, Hemmendes und Destruktives muss in den Köpfen von Menschen aktiv sein, die es für nötig befinden, die Wahlplakate von Andersdenkenden zu verschmieren, mit Schmähungen zu bekritzeln oder zu verunstalten? Warum stehen sie nicht öffentlich zu ihren Ansichten, mit Foto und Namen – so wie die Politiker für ihre Politik?