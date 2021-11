Die «Baseldytschi» lebt wieder – Verrücktes Doppelspiel Zwei Jahre herrschte Stille beim Basler Dialekttheater. Und jetzt gleich das: «Mache Si en Abgang». Dominik Heitz

Stichworte können auf der Bühne Verschiedenes auslösen: Vorgegebene Dialoge, private Äusserungen und Shakespeare-Monologe. Foto: Mimmo Muscio

Die Gäste Charly und Lea sind nicht zu beneiden. Sie sitzen zwar turtelnd am Esstisch und versuchen, das Dessert zu geniessen. Doch um sie herum ist die Hölle los, denn ihre Gastgeber Sara und Lukas befinden sich gerade in einem hässlichen Scheidungskrieg, an dem auch Saras auftauchende Mutter nicht viel ändern kann.

Da nimmt die Geschichte eine merkwürdige Wendung. Vor dem Theaterpublikum fällt Lukas plötzlich aus seiner Rolle und geht auf Charly los, weil dieser im wirklichen Leben eine Affäre mit Lukas’ wirklicher Frau Lea hat. Professionell wie das Schauspielensemble ist, versucht es, den Vorfall zu ignorieren und mit dem Stück fortzufahren. Vergeblich – Lukas geht gar mit einem Messer auf Charly los, der sich gerade noch rechtzeitig in einem Seemannskoffer in Sicherheit bringen kann.