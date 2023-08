Verregnetes Römerfest 2023 – Legionäre in Regenpelerinen Auch im alten Rom schien nicht immer die Sonne: Darsteller und Besucherinnen trotzten am Samstag in Augusta Raurica dem schlechten Wetter. Raphaela Portmann

Um die kostbare Ausrüstung vor dem Regen zu schützen, trugen einige Teilnehmer am Römerfest einen Plastik-Poncho. Foto: Dominik Pluess

Petrus meinte es am Samstag nicht gut mit den Römern. Dunkle Wolken hatten sich über dem grössten Römerfest in Augusta Raurica zusammengezogen. Waren die Besucherinnen und Besucher in vergangenen Jahren schweissnass, ist es am Samstag der Regen, der ihre Kleider durchnässt.

Dem Wetter trotzend, trotteten die Legionäre und Gladiatoren in transparenten Regenpelerinen über das Festivalgelände. Oder zogen sich in ihre Zelte zurück, in welchen sie die Nacht auf Samstag verbracht hatten.

1 / 2 Die Mitglieder der ersten Schweizer Gladiatorenschule Ludus Ars Gladiatoria vertreiben sich die Zeit bei einem Würfelspiel im regenfesten Zelt. Foto: Dominik Pluess

Seit 10 Uhr morgens konnte man an diesem Tag mit den Gladiatoren trainieren, an einem Wagenrennen teilnehmen und eine Weihezeremonie miterleben. Um halb drei fand schliesslich das Highlight des Tages statt: An der sogenannten Pompa zogen die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Römerfests übers Gelände und trafen schliesslich im antiken Theater ein. Dort wurden sie von Kaiser Hadrian und seinem Hofstaat begrüsst.

Die Legionäre trotzten am prunkvollen Umzug durch Augusta Raurica dem nassen Wetter. Foto: Dominik Pluess

«Wisst ihr, was ich an euch Schweizern mag?», fragte Kaiser Hadrian die Besucher im Theater auf Italienisch. «Dass ihr sogar kommt, wenn es regnet.» Und er hatte recht. Zwar waren die Tribünen etwas leerer als in Vorjahren, dennoch konnte man in den Rängen eine ordentliche Anzahl bunter Regenschirme zählen.

Trotz Regen füllten sich die Ränge des antiken Theaters für «Brot und Spiele». Foto: Dominik Pluess

Das Römerfest wurde vor 31 Jahren ins Leben gerufen (unter anderem von diesem Mann). Damals, 1992, fand das Event anlässlich der Einweihung des «römischen» Tierparks statt und stiess auf grosses Interesse. Nach einer fünfjährigen Pause wurde beschlossen, das Römerfest regelmässig durchzuführen.

Seither legen die Veranstalter jedes Jahr grossen Wert darauf, den Besuchern und Besucherinnen einen wissenschaftlich fundierten und historisch akkuraten Einblick in die römische Antike zu bieten. Etwa 1000 Teilnehmer, darunter Römerstadt-Mitarbeiter, historische Darsteller und freiwillige Helfer, tragen jedes Jahr zum Gelingen des Fests bei.

