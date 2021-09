Gastbeitrag zu einer umstrittenen Figur – Verräter oder Befreier? Das Historische Museum Basel widmet Peter Ochs eine Ausstellung. Ochs war ein flammender Anhänger der Ideen Napoleons. Wäre er heute ein Fan der EU? Meinung David Dürr

Peter Ochs als helvetischer Direktor.

Als Peter Ochs vor zweihundert Jahren starb, hinterliess er wenig Freunde. Für viele war er ein Landesverräter, der aus Ehrgeiz und Naivität zur Marionette Napoleons wurde, der einer traditionell föderalistischen Schweiz eine zentralistische Verfassung verpasste und sie letztlich in die neue Europamacht Frankreich integrieren wollte.

Das kam schon damals bei manchen Schweizern nicht gut an – so wenig gut, wie es heute bei manchen Schweizern ankommt, wenn jemand die Schweiz in die neue Europamacht EU integrieren will, etwa mit einem Regime der automatischen Anpassung der schweizerischen Rechtsordnung an das EU-Recht oder gar mit einem Vollbeitritt. So wie es schon damals misslang, die Schweiz auf eine ferne Obrigkeit in Paris auszurichten, so scheint es auch heute zu misslingen mit Brüssel.