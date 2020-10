Suchaktion im Engadin abgeschlossen – Vermisster Berggänger in Zernez tot aufgefunden Der 57-jähriger Wanderer war seit Samstagmittag vermisst worden. Er stürzte in unwegsamem Gelände ab.

Der Wanderer ist bei einer Berghütte bei Sivü abgestürzt. Foto: Kantonspolizei Graubünden

Der Schweizer wurde am Samstagabend tot aufgefunden. Er war am gleichen Tag um 13 Uhr von einer Berghütte bei der Örtlichkeit Sivü alleine auf eine Tour aufgebrochen. Als er bei Dämmerungseinbruch noch nicht zurück und nicht erreichbar war, schlugen seine Begleitpersonen Alarm, wie die Kantonspolizei Graubünden am Montag mitteilte.

Die Kantonspolizei Graubünden leitete gemeinsam mit sechs Angehörigen des Schweizerischen Alpenclubs SAC eine Suchaktion ein. Unweit der Hütte, unterhalb von felsdurchsetztem Gelände, wo er abgestürzt sein muss, wurde der Vermisste tot aufgefunden. Angehörige des Careteams Grischun betreuten seine Begleitpersonen psychologisch. Die Kantonspolizei Graubünden klärt die genauen Umstände des tödlichen Unfalls ab.

SDA/fal