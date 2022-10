In der SBB-Mobile-App laufen in der neusten Version aufwendige Animationen mit. Foto: Silas Zindel

Ein Swipe mit dem Daumen nach rechts, und dann läuft das Filmchen. Wer in der aktualisierten Version der SBB-Mobile-App ein Ticket löst, wird neuerdings von aufwendigen Animationen begleitet. Mit dem Aktivieren des Easy-Ride-Buttons erscheint eine Person auf dem Handybildschirm, sie fährt mit, durch Bahnhöfe, Städte und Landschaft – wobei die Animationen mit der tatsächlich zurückgelegten Strecke nichts zu tun haben.

Wenn die Fahrt per Swipe nach links beendet wird, poppt ein Fenster auf, ein digitaler Kondukteur blickt einem freundlich entgegen, dann kommt die Mitteilung, dass die Fahrt erfolgreich registriert wurde.

300’000 Billette pro Tag – beliebter als Tiktok Infos einblenden Die Mobile-App der SBB ist eine Erfolgsgeschichte und der absatzstärkste Vertriebskanal des Unternehmens. Täglich werden rund 300 000 Billette verkauft und 2 Millionen Fahrplanabfragen getätigt. Über Easy Ride werden 1,5 Millionen Billette pro Monat gelöst. In den Charts des App-Stores von Apple ist die SBB auf Platz 10, noch vor Tiktok. Die App wurde 2016 zum bisher letzten Mal überarbeitet. Gemäss SBB werden die Updates für Android und iOS etappenweise ausgerollt, bis Mitte November 2022 wird der Prozess abgeschlossen sein. (fim)

In der neuen SBB-App ist plötzlich ganz schön viel los. Und man fragt sich kurz: Wozu das alles? Kann das wieder weg?

Auch wenn man hier von der Reiseplanung über den Ticketkauf und Rückerstattungen alles selbst erledigt: Die neuen Figuren in der App scheinen sagen zu wollen: «Wir begleiten Sie.» Das ist auch eine deklarierte Absicht hinter dem Update. Man könne Reisen und Reiseinformationen mit den neuen Funktionen individueller planen, die App «begleite optimal». Dienstleistungssektor 3.0, trockener ÖV-Service mit buntem Spass-Anstrich.

Wie immer bei Neuerungen in häufig genutzten Apps oder Programmen sind da zuerst einmal eine leichte Überforderung und ein gewisser Frust. Eingeschliffene Abläufe können nicht wie gewohnt und ohne viel nachzudenken vonstattengehen, die Finger gleiten nicht mehr zielsicher, sondern verloren und suchend über die Oberfläche.

«Katastrophales Update», heisst es im App Store.

Die Grundarchitektur der App ist komplett neu aufgebaut. Die Hauptnavigation ist von oben nach unten an den Bildschirmrand gerutscht, es gibt neue Funktionen, etwa den Tab Shop & Services sowie eine Infoseite extra für Pendlerinnen und Pendler. Das Erscheinungsbild ist überladener als zuvor; wo früher die Kacheln mit den wichtigsten Bahnhöfen und Haltestellen waren, erscheinen nun ebenfalls bunte Bilder und Figuren. Visuelle Stimulation, die nichts mit einer konkreten Funktion zu tun hat. (Was alles in der neuen App steckt, erfahren Sie hier.)

Ganz schön viel los hier: So wird über das Update informiert. Foto: Silas Zindel

Der Laie denkt: Eine App muss doch möglichst aufgeräumt und übersichtlich angelegt, um leicht bedienbar zu sein. Das ist beim Update der SBB-App nicht der Fall. Haben die Entwickler hier zu viel gewollt? Im App Store von Apple (für Android folgt die neue Version erst noch) sind gefrustete Bewertungen dazugekommen. «Katastrophales Update», heisst es da. In einer Antwort der SBB: «Wir geben Ihren Input weiter.»

Und dann ist es doch wie immer bei grösseren Updates in einer App: Nach ein paar Tagen ist die Orientierung wieder da, man nimmt die Neuerungen schon gar nicht mehr wahr. Deshalb bräuchte es die aufwendigen Animationen erst recht nicht.

