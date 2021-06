Schwindende Fernsehrechte – Verliert SRF Sport bald seine besten Leute? Jann Billeter verlässt SRF und geht zu Mysports. Vor Jahren undenkbar, zeigt der Wechsel den grundsätzlichen Wandel der Branche. Weitere Abgänge könnten folgen. Christian Zürcher

« Ich bin einfach einer, der nach 24 Jahren den Job wechselt », sagt Jann Billeter. Nun, es ist komplexer. Foto: Sabina Bobst

Durch die ganze Rapperswiler Altstadt hallt der Satz, ganz ohne Zurückhaltung. «Ja schau an, der Billeter, ich sage dir, das ist der Beste.» Dieser Billeter, Jann mit Vornamen, von Freunden Billy genannt, sitzt in einem Café, als der Mann ihn anspricht, zu erzählen beginnt und dann auch noch absitzen will. Billeter kann es verhindern, gestählt für derlei Situationen durch seine jahrelange Fernsehprominenz. Der Mann zieht davon, Billeter sagt: «Ein netter Typ, ich kenn ihn.»

Billeter selber ist auch nett, wohl der netteste TV-Mann der Schweiz. Der Sportmoderator hat stets die höchsten Sympathiewerte, die Leute lassen ihn gerne in ihre Stuben, sie wollen bei ihm Platz nehmen. Woher das kommt, sieht man vielleicht auch daran, wie er Kaffee bestellt. «Ich hätte gerne einen Espresso und bitte ein Wasser dazu – wenn es geht.» Das ist sehr freundlich, das ist sehr schweizerisch.