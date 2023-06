Seltenheit im Baselbiet – Verliert die Birsfelder Gemeindeversammlung an Bedeutung? In Birsfelden sollen die Stimmberechtigten das letzte Wort haben. Das gibt es im Landkanton bisher nur in Arlesheim. Lea Buser

Bei einem Ja reicht ein Drittel der Gemeindeversammlung, um eine Vorlage vors Stimmvolk zu bringen. Symbolfoto: Dominik Plüss

Die Birsfelder Gemeindeversammlung soll künftig bestimmen, ob das Volk das letzte Wort hat – das fordert ein Antrag, den ein Stimmberechtigter vor rund einem Jahr einreichte.

Da die Gemeindeordnung ergänzt würde, greift das obligatorische Referendum, schreibt der «Birsfelder Anzeiger». Am 18. Juni stimmt das Volk also darüber ab.

«Einführung der Möglichkeit von Schlussabstimmungen über Gemeindeversammlungsvorlagen an der Urne» lautet der lange Name der Vorlage. Sollte sie angenommen werden, könnte in Zukunft ein Drittel der anwesenden Stimmberechtigten an einer Gemeindeversammlung verlangen, dass das Volk das letzte Wort hat.

Weitere Quartierpläne kommen

Bereits im September wurde der Antrag des Birsfelders P. Rüegg für erheblich erklärt. Der Erfolg des Referendumskomitees gegen den Quartierplan Zentrum hat Rüegg dazumal zum Nachdenken angeregt.

Er sei ein grosser Befürworter der Gemeindeversammlung, doch «einzelne ausgewählte Vorlagen sind von so grosser Bedeutung und Tragweite, dass darüber doch besser alle Stimmberechtigten abstimmen sollten», begründete Rüegg sein Anliegen.

Mit dem fakultativen Referendum sei das grundsätzlich möglich, das Sammeln von genügend Unterschriften stelle er sich jedoch extrem aufwendig und auch schwierig vor. «Die Gemeinde Birsfelden hat noch weitere Quartierpläne in der Warteschlange», so Rüegg. Da sei es sinnvoll, wenn die Urnenabstimmung einfacher zu bewerkstelligen wäre.

Mögliche Kosten: Bis zu 12’000 Franken

Der Gemeinderat sieht in der Ergänzung den Vorteil, «dass Entscheide an der Urne breiter abgestützt und damit demokratisch höher legitimiert sind».

Gleichzeitig bestehen Befürchtungen, dass die Gemeindeversammlung an Gewicht verlieren könnte und somit wiederum noch weniger Stimmberechtigte teilnehmen würden. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass es durch die Schlussabstimmung an der Urne zu unnötigen Verzögerungen in der Entscheidungsfindung kommen könne.

Einen weiteren Nachteil sieht der Gemeinderat in den Mehrkosten. Wird die Abstimmung an einem der offiziellen kantonalen oder nationalen Termine durchgeführt, betragen diese rund 3000 Franken – für die Papier- und Druckkosten.

Muss ein separater Tag festgelegt werden, kämen die Kosten für Versand und Rückantwort hinzu. Total könnten sie sich auf etwa 12’000 Franken belaufen.

Vorteil überwiegt

In der Regel sei es möglich, dass die kantonalen/nationalen Abstimmungstermine genutzt würden, «weshalb die Kosten aus Sicht des Gemeinderates nicht wesentlich ins Gewicht fallen», heisst es in den Erläuterungen zur Gemeindeversammlung vom letzten September.

Insgesamt gewichtet der Gemeinderat den Vorteil höher als die Nachteile und empfiehlt, die Vorlage anzunehmen.

Sollte die Schlussbestimmung an der Urne angenommen werden, wäre Birsfelden auf einer kurzen Liste von regionalen Gemeinden mit gleichem Gesetz zu finden. Im Kanton Baselland habe bisher nur Arlesheim die Bestimmung eingeführt, schreibt der «Birsfelder Anzeiger».

Röschenz stimmt am 18. Juni über dieselbe Vorlage ab, in Muttenz und Laufen soll sie diesen Monat in der Gemeindeversammlung diskutiert werden. An jener scheiterte die Gesetzergänzung im letzten Jahr in Bottmingen.

