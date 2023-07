Reportage vom Anarchisten-Kongress – «Verletzliche» Männer – darüber darf nicht diskutiert werden Im Berner Jura treffen sich Tausende Anarchistinnen und Anarchisten. Sie reden darüber, wie die Welt vor dem Kapitalismus gerettet werden soll – aber sie sind sich dabei alles andere als einig. Patrick Oberli

Kampf dem Kapitalismus: Das ist ein grosses Thema am Anarchisten-Kongress in Saint-Imier. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Es ist 21 Uhr. Vor dem Veranstaltungssaal in Saint-Imier sitzen kleine Gruppen auf dem Boden. Während sie auf das Konzert warten, das gleich beginnen soll, unterhalten sie sich mit einem Bier in der Hand und einer selbstgedrehten Zigarette im Mundwinkel über diese verkommene Welt, die der Diktatur des Geldes unterworfen ist. Die Jungs tragen einen «Mullet», auf Deutsch auch Vokuhila genannt, bei den Frauen sind bunt gefärbte Haare angesagt. 4000 Anarchisten und Anarchistinnen aus der ganzen Welt sind in den letzten Tagen hierher in den Berner Jura gepilgert, ins kleine Städtchen Saint-Imier, die Wiege des Anarchismus.

Inmitten der bunten Massen sticht Wendy Joy Welsh hervor. Sie sitzt auf einer niedrigen Mauer und starrt ins Leere, sie wirkt, als müsse sie ihre Tränen zurückhalten. Die 50-jährige Korruptionsexpertin ist extra aus Boston angereist, um einen der Workshops zu leiten.

Von Anarchisten ausgebuht

Die Amerikanerin versprach dem Publikum nicht weniger, als die Lösung gegen die Unterdrückung durch den Kapitalismus zu präsentieren. Das Interesse war gross, der Stadtratssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Doch nach einer halben Stunde eskalierte die Stimmung. Welsh kam nicht einmal mehr dazu, ihre Ideen genauer zu erklären: nämlich, dass die Macht zu dezentralisieren sei, ohne aber den Kapitalismus gänzlich aufzugeben. Da schrien Aktivisten, eine solche «kollaborative» Haltung gegenüber dem Kapitalismus komme niemals infrage. Empört verliessen die Anarchistinnen und Anarchisten den Saal und liessen die verdutzte Wendy Joy Welsh allein zurück. «Ich wollte doch nur eine Lösung anbieten», sagt sie.

«Männer sind nicht ‹verletzlich›, wie sie behaupten, sondern privilegiert und unterdrücken Menschen auf der ganzen Welt.» Organisationskomitee des Anarchisten-Kongresses

Einer der Empörten aus dem Saal heisst Sergey. Er trägt Rossschwanz und Punkausrüstung und sei allein aus Finnland angereist, erzählt er. Sergey kennt alle Klassiker der Szene. Er hat die Schriften der russischen Anarchisten Michail Alexandrowitsch Bakunin und Pjoter Kropotkin gelesen, die Theoretiker des kollektivistischen Anarchismus. Er weiss auch, dass die Begegnung von Bakunin mit den Uhrmachern in den Bergen des Jura dazu führte, dass 1872 im Rathaus von Saint-Imier der erste antiautoritäre Kongress abgehalten wurde. Bakunin befand sich damals im Krieg mit Karl Marx. Von Saint-Imier aus wollten der Russe und seine Freunde die internationale Arbeiterbewegung wieder aufbauen, indem sie den Staat und das Privateigentum zerstörten, aber die Produktionsmittel kollektivierten. Man müsse sich «immer von historischen Persönlichkeiten inspirieren lassen», sagt Sergey.

Der Finne erzählt viel über die Vergangenheit, will aber nicht erklären, wie er seinen Kampf heute führt und warum er Wendy Joy Welsh im Stadtratssaal niedergebrüllt hat. Er schweigt einige Augenblicke, dann greift er in die Innentasche seiner Jacke und zieht einen kleinen Zettel mit einer Internetadresse heraus. «Das sollte dich interessieren», sagt er geheimnisvoll, dreht sich um und läuft davon.

Es geht in dem Konflikt, auf den er mit dem Zettel hinweist, nicht um die Abschaffung des Kapitalismus, sondern um verletzte Rechte von Männern. «Ich werde von Saint-Imier 2023 diskriminiert», heisst es auf der Website. Es geht darum, dass das Organisationskomitee einen Vortrag über die Rechte von Männern verhinderte, die nach Sergeys Meinung ebenfalls unterdrückt werden. «Laut der Weltgesundheitsorganisation sind vier von fünf Menschen, die weltweit getötet werden, Männer. Und nur Männer werden gezwungen, in der Armee zu dienen, zu töten und im Krieg zu sterben, um den Kapitalismus und die Regierungen aufrechtzuerhalten», wird auf der Website erklärt.

Das kleine Städtchen Saint-Imier: In diesen Tagen die Hauptstadt der weltweiten Anarchie-Bewegung. Foto: Peter Klaunzer (Keystone)

Das Organisationskomitee will solche Ideen indes nicht an seinem Anarchismus-Kongress: Sogenannte Cis-Männer, also Männer, die sich als solche wahrnehmen, würden zwar auch unter dem Patriarchat leiden. Denn die Art und Weise, wie diese Männer erzogen würden, um den Erwartungen des Patriarchats zu entsprechen, mache sie weniger fähig, Beziehungen zu führen und mit ihren Emotionen umzugehen. Doch sie seien privilegiert und unterdrückten andere Menschen auf der ganzen Welt. Dies zu leugnen, widerspreche den Werten der Veranstaltung, deren Ziel es sei, Autoritarismus und alle Arten von systemischer Diskriminierung zu bekämpfen. (Cis-)Männer würden vom Patriarchat profitieren, sie erhielten mehr Macht, mehr Ansehen, und ihre Gewalt werde durch das Patriarchat legitimiert, lässt die Anarchisten-Organisation verlauten.

Sergey findet es diskriminierend, dass nicht über dieses Thema gesprochen werden darf. Auch (Cis-)Männer würden unter dem Patriarchat leiden. Denn die Art und Weise, wie Männer erzogen würden, um den Erwartungen des Patriarchats zu entsprechen, mache sie weniger fähig, Beziehungen zu führen und mit ihren Emotionen umzugehen.

«Ein Foto in Saint-Imier kann dazu führen, dass mein Haus in Deutschland durchsucht wird.» Elena, Anarchistin

Das Misstrauen gegenüber Cis-Männern ist in Saint-Imier gross. Für den Autor dieses Artikels war es nur möglich, unter vier Augen und unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit den Anwesenden darüber zu sprechen. Zum Beispiel mit Elena. Mit Bob-Frisur, weisser Hose und Tattoos auf den Armen sitzt sie im Schneidersitz auf einer Bank und ist in ihre Lektüre vertieft. Elena kommt aus Süddeutschland. Auch sie ist nur bereit, zu sprechen, wenn sie anonym bleibt. Warum ist sie so misstrauisch? «Wenn man im Protest lebt, ist der Druck der Polizei enorm», sagt sie. «Ein Foto in Saint-Imier kann dazu führen, dass mein Haus in Deutschland durchsucht wird.» Als Beispiel nennt sie die Razzien, die im Mai in Deutschland gegen Mitglieder der Klimaaktivisten «Letzte Generation» durchgeführt wurden. Deren Mitglieder hatten sich wiederholt an Kunstwerke und auf Strassen geklebt, um auf die Untätigkeit der Regierung angesichts der globalen Erwärmung aufmerksam zu machen. «Das war zwar gewalttätig. Aber man handelt so, um Alarm zu schlagen, und wird dann kriminalisiert.»

Elena ist sich nicht ganz sicher, was sie hier sucht. «Vor allem neue Kontakte», sagt sie. Und dann sei sie auch hier, «um herauszufinden, wie andere ihre Kämpfe führen». Glaubt sie, dass sie die Wahrheit findet? «Nein, aber ich möchte mich ihr annähern.» Es gebe so viele Kämpfe zu führen, sagt Elena. Neben dem Überleben des Planeten gehe es um die Verteidigung der Rechte von Frauen und sexueller Minderheiten und darum, Rassismus zu bekämpfen.

Gewalt als Antwort auf Gewalt

Den eigenen Geist zu nähren, ist auch das Bestreben von Winael, einem französischen Gewerkschafter, gerade einmal 20 Jahre alt. «Für mich hat der Austausch schon während der Reise begonnen. Ich bin in einer Fahrgemeinschaft mit kolumbianischen Aktivisten aus der Bretagne angereist. Das war spannend», sagt er. Sein anarchistisches Bewusstsein habe er in der ZAD (zone à défendre) in der Nähe von Nantes in Frankreich entdeckt. Jahrzehntelang kämpften dort Aktivisten gegen den Bau eines neuen Flughafens. «Der Kampf war hart, aber die Zadisten – einige wurden festgenommen – haben Widerstand geleistet.» Man spürt, dass er auch harte Massnahmen nicht ausschliesst: «Gewalt ist nur eine Antwort auf eine andere Gewalt, die des Staates oder der Polizei», sagt Winael. «Schauen Sie sich an, was nach dem Tod von Nahel passiert ist», sagt er. Der 17-jährige Junge wurde Ende Juni in Frankreich von einem Polizisten erschossen. Tagelange Krawalle waren die Folge. «Es waren nicht die Jugendlichen, die damit angefangen haben. Sie haben einfach reagiert. Gewalt ist der letzte Ausweg, wenn man nicht gehört wird.»

Dass sie allerdings selbst Andersdenkende nicht anhören, wie die sogenannten Cis-Männer und die Korruptionsspezialistin aus Boston, scheint die jungen Anarchisten nicht zu stören.

