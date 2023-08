Verlängerung der Linie 11 – Fährt das Tram bald bis zum Aescher Bahnhof? Eine Machbarkeitsstudie des Kantons hat ergeben: Ein Ausbau der Tramlinie 11 bis zum Bahnhof Aesch ist machbar und wirtschaftlich tragbar. Das Projekt wird weiterverfolgt.

Sollte die Linie 11 verlängert werden, würde die jetzige Tramwendeschlaufe bei Aesch Dorf wegfallen. Foto: Gemeinde Aesch

700 Meter ist der Bahnhof von der aktuellen Endstation der Tramlinie 11, Aesch Dorf, entfernt. Wer keine Zeit hat, diesen Weg zu Fuss auf sich zu nehmen, muss einen der Busse erwischen, die im Halbstundentakt fahren.

Das könnte sich ändern, denn die Baselbieter Regierung begrüsst eine Verlängerung der Linie 11 bis zum Aescher Bahnhof. Ein solcher Ausbau sei sowohl machbar als auch wirtschaftlich tragbar, heisst es in einem am Mittwoch veröffentlichten Bericht zu einem Postulat von Jan Kirchmayr (SP). Das Projekt soll daher weiterbearbeitet werden.

«Mit einer Tramverlängerung ergeben sich viele Chancen, die die Zielerreichung der bikantonalen Tramnetzstrategie unterstützen», lautet die Haltung des Regierungsrats. Ein grosser Vorteil sei die Beschleunigung des öffentlichen Verkehrs.

Gerade in Hinblick auf den geplanten Viertelstundentakt der S-Bahn könnte der Bahnhof Aesch als Umsteigknoten gestärkt werden, um unter anderem auch Wirtschaftsstandorte besser anzubinden. Wenn die Tramwendeschlaufe im Dorf wegfällt, könne das Projekt städtebauliche Chancen für Aesch bergen, heisst es.

Bauliche Änderungen nötig

In die Projektstudie involviert waren unter anderem die Gemeinde Aesch, Baselland Transport AG (BLT) und die SBB. Zur Umsetzung müsste an der Schlaufe das BLT-Betriebsgebäude sowie ein Firmengebäude an der Hauptstrasse abgerissen werden.

Zudem müssten voraussichtlich an der Haupt- und Bahnhofstrasse im Zusammenhang mit dem Quartierplan Kübler zwei weitere Gebäude im Besitz der Einwohnergemeinde abgebrochen werden. Ein Faktor wäre auch der Neubau der Brücke über die H18 und die Birs. Eingriffe in Privatparzellen und Naturflächen entlang der Birs wären ebenfalls nötig, wie aus der Machbarkeitsstudie hervorgeht.

Da die Haltestelle Aesch Dorf etwas nach Norden verschoben wird, könnte eine neue Kombihaltestelle Aesch Mühle für Tram und Bus entstehen. Mit dieser würde sich die Verlängerung vergleichsweise finanziell mehr lohnen.

Gemeinderat will Chancen prüfen

Gemäss Regierung würden die Kosten rund 57 Millionen Franken betragen. Dabei werden Kanton und BLT versuchen, dies über die Finanzierung und den Ausbau der Bahninfrastruktur (FABI) des Bundes zu finanzieren. Sollte das scheitern, könnte der Kanton die Verlängerung mithilfe einer Bundesbeteiligung über das Agglomerationsprogramm bezahlen.

Der Aescher Gemeinderat habe die positiven Resultate zur Kenntnis genommen, wie er in einer Medienmitteilung schreibt. Gemeinsam mit dem Kanton Baselland gelte es nun, «diese Möglichkeit und die damit verbundenen Chancen und Herausforderungen für die zukünftige Entwicklung von Aesch zu prüfen.»

