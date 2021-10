Cosplay an der Fantasy Basel – Diese Verkleidungen haben die meisten Blicke auf sich gezogen Was wäre die Basler Comic-Con ohne die bunten Verkleidungskünstler, welche Farbe in die grauen Messehallen bringen? Das waren am Freitag die interessantesten Kostüme. Raphaela Portmann

Vom alten Ägypten fasziniert: Neah und ihr Ehemann Amttgu an der Fantasy Basel. Foto: Kostas Maros

Seit dem 8. Oktober und bis am 10. des Monats findet in der Rheinstadt wieder die Fantasy Basel statt. Die selbst ernannt grösste und spektakulärste Comic-Messe Europas musste lange auf ihre sechste Ausgabe warten: Im letzten Jahr fiel sie aus, in diesem wurde sie vom Frühjahr in den Herbst verschoben.

Nun, anderthalb Jahre später, freuen sich zahlreiche Fans auf die Rückkehr der Fantasy Basel. 2019 wurde die Messe von 54’000 Besuchern aufgesucht. Auf den Tag gerechnet sind das mehr als beispielsweise an der Baselworld. Was für Aussenstehende wie eine skurrile Nischenerscheinung wirkt, ist in Wahrheit ein stetig wachsendes Phänomen.