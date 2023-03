Raser blockiert Schwarzwaldtunnel – Verkehrskollaps in Basel nach Unfall auf Autobahn Ein Italiener fährt in Basel viel zu schnell in den Schwarzwaldtunnel. Es kommt zum Unfall – und einem Verkehrskollaps in der ganzen Stadt.

Aufräumarbeiten beim Westportal des Schwarzwaldtunnels. Hier kam es zum Unfall. Foto: Simon Bordier

Im Schwarzwaldtunnel der Autobahn A2 in Basel sind am Mittwochnachmittag bei einem Unfall drei Personen verletzt worden. Der Tunnel musste zwischenzeitlich komplett gesperrt werden, was eine massive Überlastung des Strassennetzes in der Region zur Folge hatte.

Am Unfall waren drei Personenwagen und ein Lastwagen beteiligt. Gemäss ersten Erkenntnissen sei ein 54-jähriger in der Schweiz wohnhafter italienischer Staatsbürger mit massiv überhöhter Geschwindigkeit in den Tunnel gefahren, was eine Auffahrkollision mit zwei Autos zur Folge gehabt habe, teilte die Polizei mit.

Vor dem Badischen Bahnhof musste die Polizei den Verkehr regeln. Foto: Simon Bordier

Der Lenker des mutmasslich unfallverursachenden Autos musste gemäss Polizeimeldung mit schweren Verletzungen ins Spital gefahren werden. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurde eine Blut- und Urinprobe angeordnet. Den Führerausweis sei ihm durch die Verkehrspolizei vor Ort abgenommen worden.

Die Unfallstelle im Tunnel. Hier gab es während Stunden kein Durchkommen. Foto: Polizei BS

Die Lenker der weiteren am Unfall beteiligten Fahrzeuge seien mit leichten Verletzungen ebenfalls ins Spital gefahren worden.

Der Schwarzwaldtunnel wurde in Fahrtrichtung Schweiz während rund zwei Stunden komplett gesperrt, was gemäss Polizeimeldung zu grösseren Verkehrsbehinderungen auf dem gesamten Kantonsgebiet geführt hat. An manchen Stellen gab es kaum ein Durchkommen. Betroffen waren sämtliche Hauptverkehrsachsen.

Kein Durchkommen. Weil die Autobahn blockiert ist, staut sich der Verkehr in der Stadt auf allen Hauptverkehrsachsen. (Stand 17.30 Uhr) Screenshot: Google

SDA/amu

