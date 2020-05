Keine Gutscheine für Velofahrer – Verkehrsdirektor gegen 100 Franken für «Velomuffel» SP-Regierungsrat Hans-Peter Wessels lehnt eine staatliche Subventionierung von reparaturbedürftigen Fahrrädern ab. Martin Regenass

Dieses alte Damenvelo der Marke Raleigh steht schon seit mehreren Jahren in einem Keller und muss repariert werden. Foto: Martin Regenass

Reparatur-Gutscheine über 100 Franken für jeden Besitzer eines kaputten Velos: Mit dieser Forderung ist Jérôme Thiriet an die Basler Regierung gelangt. Der Grünen-Grossrat wollte damit erreichen, dass sogenannte «Velomuffel» ihre kaputten und ungenutzten Fahrräder von Velomechanikern wieder auf Vordermann bringen lassen. Thiriet wollte die Leute in Corona-Zeiten dazu motivieren, vermehrt das Velo anstatt das Auto und das Tram zu benutzen. Auf das Auto sollen sie aus ökologischen Gründen verzichten. Auf das Tram, weil im ÖV die Ansteckungsgefahr mit dem Covid-19-Virus höher ist, als draussen auf der Strasse in der freien Luft mit dem Fahrrad.

Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels, wie Thiriet selber ein leidenschaftlicher Velofahrer, wollte von dieser Subvention für träge Velofahrer allerdings nichts wissen. Der Kanton Basel-Stadt, so Wessels am Mittwoch vor dem Grossen Rat, würde das Velofahren in der Stadt seit vielen Jahren fördern. Einerseits würden die Behörden die Veloinfrastruktur auf den Strassen seit Jahren ausbauen. Weiter warte das Amt für Mobilität mit Testangeboten auf, wie zum Beispiel Testfahrten mit Kistenvelos. Zudem biete das Amt auch Events und Serviceangebote an. Wessels: «Wir glauben nicht, dass die vorgeschlagene Pauschale nach dem Giesskannenprinzip einen Einfluss auf das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung hat und wir damit mehr Leute aufs Velo bringen.» Die Regierung wolle vielmehr weiterhin dafür sorgen, den Strassenraum velofreundlich zu gestalten. Seit den Verkehrsabstimmungen im Februar und dem Gegenvorschlag zur «Zämme besser!»-Initiative sehe sich die Regierung in dieser Politik bestätigt.

Umsetzung schwierig

Thiriet gab sich mit dieser Antwort von Wessels nicht zufrieden. Er wisse nicht, ob der Regierungsrat sein Anliegen richtig verstanden hätte. «Mir geht es um die aktuelle Corona-Krise. 78 Prozent der Leute haben Angst, den ÖV zu benutzen.» Für die Autofahrer habe die Regierung in der Krise in Form von günstigeren oder gar Gratisparkplätzen sehr schnell eine Lösung ausgearbeitet. Für die Velofahrer hingegen wolle die Regierung nun nichts tun. «Mit den 100 Franken könnten die Leute schnell ihr Velo reparieren und man könnte damit gegen die hohen Ansteckungsraten im ÖV ankämpfen», sagte Thiriet. Ihm sei allerdings schon klar, dass sich die Umsetzung seines Vorhabens und wie das Geld verteilt werden solle, schwierig gestalte.