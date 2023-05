Ettingen – Verkehrsbehinderung wegen Felsarbeiten Steinschlag gefährdet die Verkehrssicherheit. Deshalb baut das Baselbieter Tiefbauamt kritische Felsbereiche in Ettingen ab und sichert den verbleibenden Fels. Daniel Aenishänslin

Die Felsarbeiten betreffen das Gelände an der Hofstettenstrasse im Abschnitt Büttenenloch. Foto: PD

Am 5. Juni beginnen in Ettingen an den Felswänden über der Hofstettenstrasse umfangreiche Arbeiten. Diese Felssanierungsarbeiten werden von einem darauf spezialisierten Unternehmen ausgeführt. Es soll die Verkehrssicherheit im Strassenabschnitt Büttenenloch erhöht werden. Die Arbeiten dauern bis zum 1. September.

Steinschlag gefährdet in Ettingen im Bereich Büttenenloch die Verkehrssicherheit. Deshalb baut das Baselbieter Tiefbauamt kritische Felsbereiche ab und sichert den verbleibenden Fels. Mit dieser Massnahme soll gleichzeitig die Sicht im Kurvenbereich verbessert werden.

Schutzwand wird montiert

Zur Sicherheit wird im Vorfeld der Felssanierungsarbeiten in der Strassenmitte eine temporäre Schutzwand errichtet. Der Verkehr wird wechselseitig auf der talseitigen Fahrspur geführt und mit einer Ampel oder einem Verkehrsdienst geregelt werden.

Für die Dauer der Arbeiten bleibt die Strecke für Velofahrerinnen und Velofahrer von Hofstetten nach Ettingen passierbar. Von Ettingen nach Hofstetten hingegen wird eine Umleitung via Witterswil und Flüh signalisiert.

Rettungsdienste betroffen

Die Schutzwand wird aus Sicherheitsgründen nachts montiert und auch nachts wieder demontiert. Dafür muss die Hofstettenstrasse im Abschnitt Büttenenloch komplett gesperrt werden. Von dieser Sperre sind auch die Rettungsdienste betroffen.

Die Nachtsperrungen dauern jeweils von 22 bis 5 Uhr. Es betrifft folgende Nächte: Dienstag, 27. Juni bis Mittwoch, 28. Juni; Mittwoch, 28. Juni bis Donnerstag, 29. Juni; Donnerstag, 29. Juni bis Freitag, 30. Juni; Mittwoch, 26. Juli bis Donnerstag, 27. Juli sowie Donnerstag, 27. Juli bis Freitag, 28. Juli. Der Fahrplan der Postautolinie 68 ist von den Sperrungen nicht betroffen.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

