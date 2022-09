Ersatzbusse und Umleitungen – Verkehr bei der St.-Alban-Anlage wird eingeschränkt Die Basler Verkehrsbetriebe erneuern die Gleise bei der Haltestelle Hardstrasse und beim Aeschenplatz. Ab Anfang Oktober kommt es deshalb zu Einschränkungen. Simon Bordier

Von den Bauarbeiten ist auch der Bereich vor der Hammering-Man-Skulptur betroffen. Foto: Dominik Plüss

Während der Herbstferien ersetzen die Basler Verkehrsbetriebe (BVB) die Tramgleise an der Haltestelle Hardstrasse sowie im Kreuzungsbereich Aeschenplatz vor der Hammering-Man-Skulptur.

In der Folge kommt es zu Verkehrseinschränkungen, wie die BVB am Montag schreiben: Vom 2. bis 16. Oktober verkehre auf den Tramlinien 3 und 14 abschnittsweise ein Tramersatz mit Bussen. Die Ersatzbusse fahren zwischen Aeschenplatz und St. Jakob beziehungsweise zwischen Aeschenplatz und Birsfelden Hard. Auto- und Velofahrern werde empfohlen, das betroffene Gebiet wenn möglich weiträumig zu umfahren.

Im Anschluss an diese Gleisarbeiten werde das Bau- und Verkehrsdepartement die Tramhaltestelle Hardstrasse so umgestalten, dass Fahrgäste künftig stufenlos ein- und aussteigen könnten, so die BVB weiter. An der Ecke Hardstrasse bleibe die St.-Alban-Anlage deshalb stadtauswärts vom 2. Oktober bis voraussichtlich Mitte Dezember 2022 für Autos, Motorräder und Velos gesperrt. Eine Umleitung sei via Engelgasse und Sevogelstrasse signalisiert.

In den vergangenen Wochen war der öffentliche Verkehr in Basel wiederholt eingeschränkt worden. Mal wurde die Innenstadt wegen eines Festanlasses gesperrt, mal mussten am Barfüsserplatz Gleise ersetzt werden.





Simon Bordier ist Nachrichtenredaktor der «Basler Zeitung». Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.