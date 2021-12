Flächendeckend Tempo 30 – Verkehr in Basel-Stadt soll massiv umgekrempelt werden Leiser, sicherer, umweltfreundlicher: Linksgrüne Politikerinnen und Politiker wollen die Verkehrskultur verändern. Die Autolobby ist bereits in Rage. Jan Amsler

Die Geschwindigkeit auf Basler Strassen soll gedrosselt und der ÖV konsequent priorisiert werden. Foto: Nicole Pont

In Basel-Stadt soll fast überall und rund um die Uhr nur noch mit Tempo 30 gefahren werden dürfen. Gleichzeitig sollen flankierende Massnahmen sicherstellen, dass der öffentliche Verkehr dadurch nicht verlangsamt wird. Diesen brisanten Vorschlag haben Politikerinnen und Politiker der Grünen, der SP und der Grünliberalen dieser Tage in den Grossen Rat eingebracht.

Eine ähnliche Diskussion ist seit vergangener Woche in Zürich im Gang: Der Stadtrat hat sein jüngstes Lärmsanierungskonzept präsentiert, das auf 150 Kilometern neue Tempo-30-Strecken vorsieht. SVP und FDP haben bereits angekündigt, die Geschwindigkeitsreduktion auf Hauptverkehrsachsen verhindern zu wollen. Auch in Basel-Stadt werden die Wogen hochgehen: Christian Greif, Geschäftsführer der hiesigen Sektion des Automobil-Clubs ACS, ist jedenfalls bereits in Rage.