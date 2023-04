Wochenduell zur Frauen-Fussball-EM – Verhilft die EM dem Schweizer Frauenfussball zum Durchbruch? Die Schweiz hat den Zuschlag für die Frauen-Fussball-EM 2025 erhalten. Die Hoffnung lebt, dass die weibliche Variante des Sports hierzulande nachhaltig boomt. Benjamin Schmidt Sebastian Briellmann

FCB gegen FC Luzern bei den Frauen: Kassandra Ndoutou (links) im Zweikampf mit Lia Kamber. Foto: Martin Meienberger (Freshfocus).

JA: Mehr mediale Aufmerksamkeit, mehr Sponsoren, mehr Einschaltquoten: Die EM kann den Frauenfussball in der Schweiz auf ein neues Level hieven – sofern Vereine und Verband mitziehen.

Die Frauenfussball-EM in England im letzten Sommer machte es vor: Gemäss Uefa verfolgten rund 365 Millionen Menschen die Endrunde vor dem TV-Gerät oder via Stream. Das sind mehr als doppelt so viele wie bei der Ausgabe 2017 (178 Millionen) und 214 Prozent mehr als 2013 (116 Millionen). Allein beim Final zwischen England und Deutschland sassen 50 Millionen vor dem Gerät.

Dies sind Zahlen, die eines verdeutlichen: Wenngleich der Frauenfussball noch immer mit seinem Status zu kämpfen hat, so steigt doch das Interesse, das ihm die Menschen entgegenbringen. Wachsen diese Zahlen für die Endrunde 2025 in der Schweiz in ähnlichem Masse, könnte der Frauenfussball einen weiteren Boom erleben. Und damit auch der Frauenfussball der Schweiz.

Dass dieser hierzulande einen schwierigen Stand hat, ist nicht neu. Dies lässt sich auch dadurch begründen, dass die nationale Equipe sportlich bislang nur bescheidene Erfolge aufweisen kann: Erst 2015 qualifizierten sich die Schweizer Frauen erstmals für eine WM-Endrunde, zwei Jahre später feierte man das Debüt bei der EM. Spätestens im Achtelfinal war jeweils Schluss. Kein Wunder also, dass sich die nationale Euphorie in Grenzen hält.

Bekannt ist jedoch auch, dass eine Gastgeberrolle an einem grossen Turnier eine gewisse Euphoriewelle auslösen kann. Nicht nur hat der Schweizer Fussballfan erstmals seit der Männer-EM 2008 wieder eine Endrunde direkt vor der eigenen Nase, sondern auch die heimische Berichterstattung und das mediale Interesse werden grösser ausfallen als in den Jahren zuvor – und dies bereits vor dem Turnier. Dies wird den Frauenfussball attraktiver machen für Sponsoren und langfristig so den Schweizer Teams vielleicht sogar den Zugang zu den grösseren Stadien ermöglichen.

Es wäre dabei vermessen, davon auszugehen, dass bei Spielen der Womens Super League nach dem Turnier plötzlich 10’000 Zuschauer auftauchen. Doch darum geht es nicht, dadurch definiert sich dieser «Durchbruch» nicht. Sondern es geht um Aufmerksamkeit. Um eine Bühne, die der Schweizer Frauenfussball bekommt – zum ersten Mal in seiner Geschichte.

Diese soll genutzt werden als Katalysator, Dinge zu bewegen, die gemäss der ehemaligen SFV-Frauenfussball-Chefin Tatjana Haenni «sonst bis zu zehn Jahre dauern würden». Auch Haennis Nachfolgerin Marion Daube ist sich dieser Verantwortung bewusst: «Wir möchten das Vermächtnis des Turniers über viele Jahre sicherstellen.» Dies gelingt nur, wenn Vereine und Verband ihre Bemühungen rund um den Frauenfussball intensivieren. Eine erfolgreich vermarktete EM bildet dafür eine starke Basis. Benjamin Schmidt



Verhilft die EM dem Schweizer Frauenfussball zum Durchbruch? JA, die EM macht den Schweizer Frauenfussball attraktiver für Sponsoren und ermöglicht den nationalen Teams langfristig vielleicht sogar den Zugang zu grösseren Stadien. NEIN, letztlich ist die Jubelorgie über die Vergabe nur der nächste verkrampfte Versuch, eine Sportkategorie, die kaum interessiert (Frauenfussball), auf dieselbe Stufe zu stellen wie eine, die stark interessiert (Männerfussball).

NEIN: Gleichmachung statt Gleichstellung. Dem Konsumenten wird ein Produkt als Hochglanzangebot präsentiert, das er gar nicht als solches empfindet und wofür er folglich auch nie ein Bedürfnis entwickelt hat.

Es ist immer dieselbe Geschichte, und diese Geschichte klingt so: Vor einem grossen Turnier (oder der Vergabe eines solchen) im Frauenfussball ist Hype, Hysterie manchmal auch, befeuert vor allem von progressiven Kreisen.

Nun ist es wieder einmal so weit: Die Europameisterschaft wird 2025 in der Schweiz ausgetragen.

SRF berichtet in der «Tagesschau», im «10 vor 10», im «Sportflash». Für den «Tages-Anzeiger» ist es ein «historischer Coup», eine «historische Chance» – und der «Blick» jubelt ebenfalls, fordert sogar, dass die Nationalspielerinnen Job oder Studium «auf Eis legen» sollen.

Dass das ein Wunschtraum ist, eine Utopie: geschenkt. Dass alle Regeln des Marktes ausgehebelt werden: Was geht uns das an?

Gleichmachung statt Gleichstellung. Dem Konsumenten wird ein Produkt als Hochglanzangebot präsentiert, das er gar nicht als solches empfindet und wofür er folglich auch nie ein Bedürfnis entwickelt hat.

Das ist sein Recht. Es ist liberal.

Letztlich ist die Jubelorgie über die Vergabe der nächste verkrampfte Versuch, eine Sportkategorie, die kaum interessiert (Frauenfussball), auf dieselbe Stufe zu stellen wie eine, die stark interessiert (Männerfussball).

Dabei ist es weder diskriminierend noch sexistisch, wenn der Fussball der Frauen nicht auf gleiches Interesse stösst. Sondern er wird offensichtlich einfach als weniger attraktiv eingestuft als sein männliches Pendant.

Vor allem in der Schweiz.

Ein paar Gedanken, auch wenn sie für besonders einfühlsame Geister schmerzhaft sein mögen:

Seit rund einem Jahrzehnt sprechen die Medien von einem «Boom». Dabei ist dieser nicht einmal bei ihnen selbst angekommen. Zwar erzählen sie uns immer im Sommer, wenn WM oder EM ist, grosse Geschichten. Beginnt danach aber die Meisterschaft, herrscht dröhnendes Schweigen.

In der letzten Woche haben die Cup-Halbfinals bei den Frauen stattgefunden. In vollkommener Anonymität. Und das SRF, dem dieser Sport doch so am Herzen liegt? Lieferte nichts. Keine Übertragung, keine Zusammenfassung. Bei den Privaten? Keinen Deut besser.

Das ist pure Heuchelei. Aber es lässt sich halt beim Quinoa-Matcha-Bagel ganz gut damit angeben, dass Frauenfussball total lässig ist und man ihn als absolut gleichwertig empfindet.

Der Grosse Rat spricht 12,9 Millionen Franken für die EM. Im Interesse der Steuerzahler? Egal. Regierungsrat Conradin Cramer strahlt vor Freude. Und die SP freut sich doppelt und reicht gleich einen Vorstoss ein «zur Gleichstellung und zum Schutz der persönlichen Integrität im Sport», weil «Diskriminierungen trauriger Alltag sind im Fussball (...)».

Das muss der Durchbruch sein. Jetzt setzt er doch noch ein, der überfällige Boom.

Dass diese künstliche Überhöhung in überproportionaler Lautstärke an Zwängerei grenzt: völlig nebensächlich. Frauen auf der grossen Bühne. Wer kann (und darf) da dagegen sein?

Die FCB-Frauen spielen in aller Regel vor 100 Fans. Seit Jahren. Sebastian Briellmann



