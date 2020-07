Deal mit der Messe – Verhalten positive Reaktionen Politiker aus allen Lagern äussern sich zum Einstieg von James Murdoch bei der MCH-Gruppe mit 74,5 Millionen Franken. Sein Engagement wirft Fragen auf. Martin Regenass

James Murdoch schaltete sich an der Pressekonferenz der MCH Messe Schweiz zu. Foto: Screenshot

Per Videobotschaft äusserte sich James Murdoch am Freitagmorgen in der Pressekonferenz der MCH Messe Schweiz. In Englisch erklärte der Investor, dass das Engagement in Basel längerfristig geplant sei. Die Aktionäre müssen der Übernahme der Aktien im Wert von 74,5 Millionen Franken durch seine Lupa Systems nun noch zustimmen. Damit wäre die MCH-Gruppe Schweiz wieder gut kapitalisiert und könnte in die Zukunft investieren.