Einwohnerrat Liestal – Verhalten kantonaler Behörden im Fokus Stadträtin Pascale Meschberger nimmt zu den Vorfällen am 1. Mai Stellung, und Stadtpräsident Daniel Spinnler missfällt das Vorgehen des Kantons bei der geplanten Deponie Höli. Daniel Aenishänslin

Bislang ist nicht vorgesehen, dass Liestal als Standortgemeinde von der Lenkungsabgabe für die geplante Deponie Höli profitieren kann. Foto: Nicole Pont

Stadträtin Pascale Meschberger (SP) war am 1. Mai an der Kundgebung der Linken in Liestal dabei. Deshalb wurde sie an der Einwohnerratssitzung vom Mittwochabend aufgefordert, die Übergriffe von Exponenten des rechten Lagers auf Jungsozialisten (Juso) aus ihrer Sicht zu schildern. Sie bestätigte einiges, wies aber zuvor geübte Kritik an den Sicherheitsdiensten zurück.

Die Juso seien aus Basel kommend zum Fest gestossen und – bereits ausserhalb des Festgeländes in der Rathausstrasse – «von drei Leuten mit rechter Gesinnung» angegriffen worden. Dies sei ein Grund, weshalb die Polizei den Angriff nicht bemerkt habe. Die Polizei habe nämlich den Blick auf besagtes Festgelände gerichtet. «So einen Angriff können wir nicht tolerieren, müssen ihn aber insofern relativieren, als es sich nicht um eine organisierte Schlägerei handelte», so Meschberger. «Sie haben die Juso an den Haaren gezogen und ihnen Bierdosen hinterhergeworfen.»

Lob den Sicherheitsdiensten

Korrekt sei, dass die drei Personen «mit rechter Gesinnung» mit Namen und Adresse der Stadt bekannt seien. «Im Gegensatz zu dem, was teilweise in den Medien zu lesen war, muss ich der Polizei ein Kränzchen winden», bilanzierte Stadträtin Meschberger. Diese sei dezent präsent gewesen: «Sie vermittelte das Gefühl: Sollte man sie brauchen, ist sie da, aber sie machte niemanden aggressiv.»

Sinnbildliche Blumen erhielt auch die städtische Sicherheitsabteilung von Meschberger. Diese hätte es verstanden, an der 1.-Mai-Feier jene Einzelmasken, die in alkoholisiertem Zustand Leute beschimpften, «auf eine gute Art wegzuweisen».

Der angesäuerte Stadtpräsident

Das nächste Traktandum der Sitzung behandelte die geplante Deponieabgabe Höli. Stadtpräsident Daniel Spinnler (FDP) ging hart mit dem Kanton ins Gericht: «Wir lösen das Problem des Kantons und der Nordwestschweiz, nicht ein Liestaler Problem. In der Landratsvorlage vermisse ich deshalb die Partnerschaft.» Es geht darum, dass im Baselbiet eine Deponieabgabe die Entsorgung verteuern und damit das Recycling fördern soll – nicht zuletzt um das schnelle Füllen von Deponien zu verhindern. Von dieser Lenkungsabgabe würde Liestal als Standortgemeinde auch gern profitieren.

Die entsprechende Vorlage, die kommende Woche in den Landrat kommt, trägt diesem Wunsch nach Ansicht des Stadtpräsidenten jedoch nicht Rechnung. Spinnler sagte, Liestal und die übrigen Standortgemeinden würden finanziell übergangen: «Die Regierung hat die Stellungnahme der Recycling-Gemeinden in der Vorlage nicht erwähnt, einfach unter den Tisch gewischt.»

Partnerschaft wird überprüft

Sein Missfallen habe weiter ausgelöst, dass ein Änderungsantrag von Landrat Simon Oberbeck (Mitte) abgelehnt worden sei. Oberbeck stellte den Antrag, die Einnahmen der Deponieabgabe sollten einer Spezialfinanzierung zugewiesen werden. Die Gemeinden müssten angemessen entschädigt werden. Der Landrat lehnte den Antrag ab. «Es fühlt sich an wie eine Ohrfeige, wenn Landräte dann noch sagen, die Gemeinden seien Zwängler», so Spinnler: «Den Dreck in die Standortgemeinden, das Geld bleibt beim Kanton.»

Er sei pessimistisch, was den weiteren Verlauf betreffe. Deshalb müsse man die Lage nochmals überdenken. «Der Stadtrat hat entschieden, die Eingaben zur Planung der Deponie Höli im Moment nicht weiter zu bearbeiten, sondern noch einmal genau zu prüfen, ob wir mit dem richtigen Partner zusammenarbeiten.»

