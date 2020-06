«Operation Familia» – Verhaftung von Kokain-Kartell-Boss in Basel lief ab wie im Film Am 16. Mai 2019 wurde in Basel der montenegrinische Drogenbaron Michel Dokovic verhaftet und 600 Kilo Kokain beschlagnahmt, die mit einem Privatjet eingeflogen worden waren. Der Fedpol-Bericht dazu liest sich wie ein Film-Drehbuch.

«Die Beteiligten ahnen nicht, dass sie von Überwachungskameras gefilmt werden», heisst es im Bericht zur «Operation Familia» im Jahresbericht des Bundesamts für Polizei. Mit der Festnahme von Michel Dokovic am 19. Mai letzten Jahres gelang den Basler Behörden ein Coup. Dokovic ist eine grosse Nummer im internationalen Drogenhandel. Und der Euro-Airport Basel-Mulhouse war für sein Geschäft offenbar ein nicht unwichtiger Schauplatz, wie «20 Minuten» am Samstag schreibt.

Am 19. Mai um 17.26 Uhr landet ein Privatjet von Dokovics Tarnfirma MD Global Jet von Lateinamerika kommend nach einem Zwischenhalt in Nizza in Basel. 48 Stunden vorher erhielt das Fedpol von den kroatischen Behörden den Tipp, dass die Maschine heisse Fracht habe. Tatsächlich: An Bord der Gulfstream V waren 21 Koffer mit insgesamt 603 Kilo Kokain im Wert von rund 20 Millionen Franken. Die grösste Menge Kokain, die bis dato in der Schweiz beschlagnahmt werden konnte.

Unter den Augen der Ermittler verlädt die Crew nach der Landung die Ware in einen Kastenwagen. Mit dem Zugriff wird gewartet. Laut der kroatischen Polizei soll die Nummer 1 des Kartells den Piloten am Flughafen treffen und bar bezahlen. Um 17.42 Uhr taucht Dokovic tatsächlich auf und unterhält sich mit dem Piloten in einem Café. In der Kommandozentrale in Lausanne wird alles in Echtzeit verfolgt.

Innert Sekunden neue Strategie her

Zur Überraschung der Ermittler steigt Dokovic ebenfalls in den Kastenwagen mit dem Kokain ein. Der Pilot und die Crew fahren getrennt in kleineren Autos. Geplant ist, dass die Polizei den Konvoi bei der Einfahrt nach Basel im Rahmen einer «Routinekontrolle» stoppen soll. Die Falle schnappt schon fast zu, doch «plötzlich biegt der Kastenwagen links ab und fährt in eine Tiefgarage».

Innert Sekunden muss die Strategie geändert werden. Aus Lausanne kommt sofort grünes Licht. Zugriff. «Die bewaffneten und mit kugelsicheren Westen geschützten Basler Polizisten dringen in das Parkhaus ein. Sie sind auf eine Konfrontation mit Gewaltverbrechern vorbereitet – eine Situation, in der immer ein Schusswechsel droht», heisst es im dramatisch abgefassten Fedpol-Bericht. Doch es fällt kein Schuss. Lammfromm lassen sich die Gangster festnehmen.

Dabei war der Coup in Basel nur ein Puzzleteil der «Operation Familia». Insgesamt kam es zu 11 Verhaftungen in Europa und fünf in Hongkong, wo auch noch 421 Kilo Kokain beschlagnahmt wurden. Darüber hinaus wurden zwei Millionen Euro Bargeld, Luxusgüter, Fahrzeuge und Waffen sichergestellt.

Nach erfolglosen Rekursen bis vors Bundesstrafgericht und der Auslieferung nach Kroatien sind Dokovic und Komplizen nun in Zagreb angeklagt. Wie Recherchen der «bz» zeigen, kann dem Kartell-Boss aber nicht viel nachgewiesen werden. Obwohl die Anklage davon ausgeht, dass Dokovic mindestens 20 Kokain-Transfers organisiert hat, seien nur gerade drei dokumentiert. Der Businessjet soll regelmässig in der Schweiz gelandet sein. Laut der «bz» hat die Basler Polizei keine Kenntnisse, was sich sonst noch auf dem Euro-Airport abgespielt hat.

( red )