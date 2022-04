Drei Änderungen in der Startelf

Im Vergleich zur Vorwoche ändert FCB-Cheftrainer Guillermo Abascal seine Aufstellung auf drei Positionen: Katterbach ersetzt den gelbgesperrten Lang, wodurch Tavares nun auf rechts anstatt auf links verteidigt. Pelmard ersetzt Djiga in der Innenverteidigung, und Adam Szalai kehrt nach seiner auskurierten Erkrankung in die Startelf zurück. Er spielt in der Sturmspitze für Dan Ndoye, der auf den rechten Flügel ausweicht. Szalai ersetzt Stocker, der wie Lang ebenfalls aufgrund einer Gelbsperre fehlt. Damit ist zumindest für dieses Spiel beantwortet, ob Dan Ndoye in Zukunft mehr in der Sturmspitze auflaufen wird. Wouter Burger, der erst kürzlich der BaZ im Interview Rede und Antwort stand, läuft neben Xhaka im defensiven Mittelfeld auf.